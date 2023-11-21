Bankaların yarışı emekliye yaradı! Emekli promosyonunda devasa rakamlar sahnede: İşte bankaların yeni teklifi

Emekli maaşını kamu bankasından alanlara özel fırsatlar sunuldu. Finansal durumlara katkıda bulunulması amaçlanırken emeklilerin bankalarla yapacağı 3 yıllık sözleşme sonrasında bankalar arasında rekabet artış gösterdi. Emeklilerin maaşlarını aldıkları bankalarla yaptıkları anlaşmalar farklılık gösterirken rakamlar ise değişebiliyor.





KAMU BANKASI MAAŞ PROMOSYONU

3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 3 bin TL

3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 3.500 TL

7.500 - 9.999 TL aralığındaki maaşlara 4.500 TL

10 bin TL ve üzeri maaşı olan emeklilere 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacaktır.