Bankaların yarışı emekliye yaradı! Emekli promosyonunda devasa rakamlar sahnede: İşte bankaların yeni teklifi
Bankalardan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren haberler gelmeye devam ederken gözler promosyon kampanyalarına çevrildi. Kamu bankaları tarafından sunulan rakamlar açıklandı. İşte tüm detaylar....
Emekli maaşını kamu bankasından alanlara özel fırsatlar sunuldu. Finansal durumlara katkıda bulunulması amaçlanırken emeklilerin bankalarla yapacağı 3 yıllık sözleşme sonrasında bankalar arasında rekabet artış gösterdi. Emeklilerin maaşlarını aldıkları bankalarla yaptıkları anlaşmalar farklılık gösterirken rakamlar ise değişebiliyor.
KAMU BANKASI MAAŞ PROMOSYONU
3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 3 bin TL
3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL aralığındaki maaşlara 4.500 TL
10 bin TL ve üzeri maaşı olan emeklilere 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacaktır.