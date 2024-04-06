Başvurana 10.000 TL-15.000 TL-20.000 TL destek: Bu sefer herkese ödenecek

2024 yılında Aralık ayında asgari ücrete yapılan zam akabinde 3 Ocak'ta emekli ve memur için taban zam oranını belirleyecek Aralık ayı enflasyonları açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamı akabinde emekli ve memur maaşları belirlendi. Ancak zamlı maaşlar ödenmeden her ürün ve hizmete gelen yeni yıl zamları vatandaşın belini bükerken, fiyatların enflasyona oranla giderek artması cepleri yormaya devam ediyor. Cebinde nakit parası kalmayan acil ihtiyaçları için vatandaş kredi kartlarına ya da kredilere yönelmeye başlamışken, bankalar da müşterisine özel avantajlı tarifelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Özellikle de faiz oranlarının hat safhada seyrettiği şu günlerde bankalar tarafından açıklanancak her kampanya yoğun ilgi görüyor. Bankaların sunduğu kampanyalar arasında kredi avantajları ve özellikle de faizsiz krediler oldukça dikkat çekiyor.

Ay ay kampanya açıklamalarını paylaşan bankalar arasında tam da bayram öncesinde faizsiz kredi kampayaları merakla araştırılıyor. Gerek çalışan gerekse de emeklinin yakından takip ettiği faizsiz kredi kampanyaları açıklamaları devam ederekn, bayramdan önce ilaç gibi geleceğe benziyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar...





FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYALARI

Bankalar zaman zaman faizsiz kredi desteklerini açıklayabiliyor. Bu kapsamda faizsiz krediler faizsiz nakit avans olarak sunulurken, 10.000 TL-20.000 TL destek sağlanabiliyor. Yeni kanunlara göre ise avansların geri ödemesi en fazla 3 vadede tamamlanırken, bankalar genelde bu ödemeyi yeni müşterilerine sağlayabiliyor.

Albaraka Türk tarafından başlatılan kampanyada 15.000 TL faizsiz nakit avans veriliyor. DenizBank 3 ay vade ile 0 faizli 10.000 TL nakit avans kampanyasının devam ettiğini açıklarken, ONdijital 10.000 TL Türkiye İş Bankası ise 15.000 TL limitli faizsiz nakit avans kampanyasını açıklamış bulunuyor. Garanti Bankası en yüksek faizsiz nakit avans kampanyasını açıklarken ödeme tutarını 25.000 TL olarak güncellemiş bulunuyor. Qnb Finansbank ise yeni müşterisine 20.000 TL 0 faizli nakit avans ödemesi yapıyor Enpara ise yeni başlattığı kampanya kapsamında 10.000 TL'yi 3 ay vadeyle müşterilerine sunuyor