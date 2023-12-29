Başvurana anında destek! Aylık olarak 5.000 TL ödenecek

Toplumda dezavantajlı kesme devlet tarafından ihtiyaca göre şekillenen destekler sağlanıyor. Geliri belli bir seviyenin altında kalıp, dar gelirli ihtiyaç sahibi kesimde yer alan bireyin özel ve temel ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyoekonomik durumun düzeltilmesi amacıyla sağlanan destekler ihtiyaca göre şekilleniyor. Bir destek de kronik rahatsızlığı olan bireye sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kronik hasta yardım programı başvuruları devam ediyor. Mali açıdan ve psikososyal bakımdan destek olunmasını sağlayan Kronik hastalıklarla mücadele eden bireylere ödenen bu destek ile ülkenin refah düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor.

KRONİK HASTALIK DESTEĞİ

Hayat koşullarının zorlaşmaya başladığı ve dar gelirli vatandaş sayısının artmaya başladığı günümüzde devlet devreye giriyor. Devlet tarafından düzenlenen sosyal yardım programlarının gün gün kalem sayısı arttırılarak hak sahibi vatandaşa ulaştırılıyor.





KRONİK HASTALIKLAR HANGİLERİ?

Bu yardımlardan bir tanesi de kronik hastalara sağlanan destekler olarak karşımıza çıkıyor. Bulunan mevcut hastalığı sebebiyle hayatını idame etmekte zorlanan kişilere devlet tarafından sağlanan destek hanedeki gelire göre ödeniyor. E-devlet Platformu- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasında yer alan kronik hastalık yardımı; son zamanlarda dikkat çekiyor. Bakanlık tarafından ödemesi yapılan kronik hastalık yardımı tüberküloz SSPE gibi kronik rahatsızlıklara hakim bireylere düzenli olarak sağlanıyor.

Kronik hastalığı bulunan ve heyet tarafından rapor ile onay alınan birey, bu program için başvurusunu T.C kimlik kartı ile tamamlayabiliyor. Halk Sağlığı ve Yönetim Sisteminde kronik hasta olarak kayıtlı kişi SYDV'den onay alması durumunda hak kazanabiliyor.

Hasta bireyin bütün bilgilerinin sağlık sisteminde kayıtlı olması sebebiyle kronik hastalık yardımı için başvuru süreci oldukça kolay işliyor. Aile Bakanlığı tarafından sunulan formun uygun bir şekilde doldurulması sonrasında başvuru süreci başlıyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin üçte bir asgari ücrete denk gelmesi durumunda başvuru yapan birey hak sahibi olabiliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler destek programları sayfasında yer alan bilgilerde kronik hastalıklar yardımı tutarının 5.097,96 TL olduğu açıklanmış bulunuyor.