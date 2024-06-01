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Bayram öncesi dev müjde! Tüm ödemeler hesaplara aktarılıyor

Haziran ayı içerisinde desteklerin ödeme tarihleri ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 01.06.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 13:39
Bayram öncesi dev müjde! Tüm ödemeler hesaplara aktarılıyor

Devlet tarafından dar gelirli hanelere bir çok destek ödemesi sağlanıyor. Bu destekler hane gelirli belirlenen tutarın altında olan ve herhangi sosyal güvencesi olmayan bireylere sunuluyor. Özellikle de devlet tarafından çocukların hayat kalitesinin arttırlması adına bir çok destek sağlanıyor. SED destekleri uzunca bir süredir haneden bulunan 3 çocuğu kadar sağlanıyor.  Haziran ayının gelmesiyle birlikte, merakla beklenen Aile Destek Programı ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı'nın etkisiyle, ödemelerin bayram öncesinde mi yoksa sonrasında mı gerçekleşeceği konusundaki belirsizliklerin giderilmesi için heyecanla gelecek açıklama bekleniyor.

Sosyal Aile Destek ödemeleri için belirlenen tarihlerin ne zaman açıklanacağı merakla araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklerin ödeme tarihlerinin ne zaman olduğuna dair sosyal medyada bir çok spekülasyon devam ederken, Haziran nayı ödemeleri ile alakalı bayram müjdesi de gelmiş bulunuyor. 

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SOSYAL DESTEKLER HANGİ TARİHLERDE ÖDENECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Mayıs ayı ile alakalı olarak ödeme tarihleri açıklaması yapıldı.  Bakanlık aracılığı ile maaş olarak ödenen destek ödemelerinin Mayıs ayı taksitlerinin ödenmesi sonrasında vatandaş gözünü Haziran ayına çevirdi. 

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BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK

Aile destek programı dahil bir çok programın bayram öncesinde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Ramazan ayında da benzer uyguamanın devreye girmesinden mütevellit olarak Kurban Bayramında da aynı tarifenin uygulanacağı tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'nın hemen öncesine denk gelecek ödemelerin, 10-15 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Ancak, şu an için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından yapılacak olan açıklamalarla birlikte, destek ödemelerinin detaylı takvimi netlik kazanacak.

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