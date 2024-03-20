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Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor

Kamu bankaları güvenlirliği ile ön planda tercih edilen bankalar arasında yer alırken, en son Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında 100.000 TL ihtiyacı olan vatandaşa başvurması durumunda özel faiz oranı uygulanabiliyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 13:32
Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan politika faizi kararları doğrultusunca kredi faizlerinde de gün gün artışlara imza atılmaya devam ediyor. Öte yandan sıkılaşma politikaları gereğince de alınan tedbirler vatandaşın ihtiyacı olan nikite ulaşmasını engelleyebiliyor. Yapılan düzenlemeler akabinde acil nakit ihtiyacı olan birey, bankalar tarafından sunulan kredi faiz oranlarını ve kampanyaları yakından takip ediyor. Özellikle de Ramazan Bayramı öncesinde borçlarını kapatmak isteyen, bayram alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaş, bankalar tarafından uygun faizli kredi arayışını sürdürüyor Uzmanlar seçimlerden sonra parasal konularda sıkılaşmanın bir hayli arttırılacağı yorumlarını yaparken, hal bu iken vatandaş seçimlere de kadar da önlemini almaya çalışıyor.

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ZİRAAT BANKASI 100.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Kamu bankaları güvenlirliği ile ön planda tercih edilen bankalar arasında yer alırken, en son Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında 100.000 TL ihtiyacı olan vatandaşa başvurması durumunda özel faiz oranı uygulanabiliyor.

Senelik olarak yüzde 60'ın üzerinde seyreden kredi faiz oranları vatandaşı, daha avantajlı kampanyalara iterken, bu kapsamda kamu bankası devi Ziraat Bankası devreye girdi. BDDK kanunlarına göre vade oranını banka belirleyemese de bankanın sunduğu faiz oranları ortalamaya göre düşğk seyrettiği gözler önüne serildi. Ziraat Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında 100.000 TL ihtiyacı olan vatandaş, özel faiz oranlarını bankanın hesaplama aracı aracılıpı ile tamamlarken, 12 ay vade ile sunulan oran 4,94 olarak şekillendi.

Bayram öncesinde borcu olan, acil nakit ihtiyacı olan vatandaş, Ziraat Bankasının piyasaya göre daha düşük oranda faiz açıklaması karşısında tercihini kullanmaktayken, özellikle de kişiye özel olarak sunulan oranlar ve esnek öseme seçenekleri de tercih edilkebilirliği arttıryor.

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