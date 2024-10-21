DOLAR
34,23 0,67%
EURO
37,18 0,27%
ALTIN
3.003,96 -0,33%
BITCOIN
2.348.047,61 0,42%

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

29 Ekim İkramiyesi ile alakalı meraklı bekleyiş devam ediyor. Konu ile alakalı olarak yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor

Yayın Tarihi: 21.10.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:09
Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Geçtiğimiz sene Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle her emekliye 5.000 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. İlk sadece çalışmayan emekliye sağlanan bu ikramiye ödemesi, alınan tepkiler üzerine Kasım ayında kapsamı genişletilmiş ve her emeklinin faydalanmasına olanak sağlanmıştı. Tek seferlik olarak ödeneceği belirtilen 29 Ekim ikramiyesi ile alakalı olarak 2024 yılında da ödeneip ödenmeyeceği konusu merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjde ile emeklilere 5000 TL ikramiye ödenmişti. Peki bu yıl emekliye özel bir ödeme yapılacak mı? İşte detaylar...

29 EKİM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

29 Ekim İkramiyesi ile alakalı meraklı bekleyiş devam ediyor. Konu ile alakalı olarak yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın yaptığı açıklamalar, emeklilerin 5 bin TL'lik ek ödemeyi tekrar almaları konusunda umutları söndürmüş bulunuyor. 

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

29 EKİM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI YAPILDI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu yıl 29 Ekim'de emekli ikramiyesinin verilmeyeceğini bildirdi. Karakaş, "Geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde emeklilere sağlanan yüksek refah artışının ve seyyanen zammın uygulanmaması üzerine emekliler haksız yere eleştirilerde bulundular. Bu durum ekonomik zorluklarla daha da derinleşti," dedi. Emeklilerle ilgili ikramiyelerin gerçekleşebilmesi için bir yasa çıkartılması gerektiği de açıklanmış bulunuyor. 

ÜLKE EKONOMİSİ EL VERMİYOR

Uzman isim, emekli ikramiyesinin neden verilemeyeceğini açıkladı. Karakaş, ekonomik koşulların da ikramiye kararını etkilediğini ifade ederek, "Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanı tarafından talimat verildi. Diğer yandan ekonomi yönetimi hâlen uygulanmakta olan enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması için bu ödemeye sıcak bakmamaktadır." şeklinde konuştu. Emeklilerin 29 Ekim ikramiyesi beklentisi bu açıklama sonrasında rafa kaldırılırken, henüz hükümetten açıklama gelmemesi de bu iddiaların doğruluk payını ortaya çıkarıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi
2
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı
3
Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı
4
Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak
5
Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı
6
2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak
7
Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor