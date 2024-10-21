Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Geçtiğimiz sene Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle her emekliye 5.000 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. İlk sadece çalışmayan emekliye sağlanan bu ikramiye ödemesi, alınan tepkiler üzerine Kasım ayında kapsamı genişletilmiş ve her emeklinin faydalanmasına olanak sağlanmıştı. Tek seferlik olarak ödeneceği belirtilen 29 Ekim ikramiyesi ile alakalı olarak 2024 yılında da ödeneip ödenmeyeceği konusu merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjde ile emeklilere 5000 TL ikramiye ödenmişti. Peki bu yıl emekliye özel bir ödeme yapılacak mı? İşte detaylar...

29 EKİM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

29 Ekim İkramiyesi ile alakalı meraklı bekleyiş devam ediyor. Konu ile alakalı olarak yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın yaptığı açıklamalar, emeklilerin 5 bin TL'lik ek ödemeyi tekrar almaları konusunda umutları söndürmüş bulunuyor.

29 EKİM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI YAPILDI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu yıl 29 Ekim'de emekli ikramiyesinin verilmeyeceğini bildirdi. Karakaş, "Geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde emeklilere sağlanan yüksek refah artışının ve seyyanen zammın uygulanmaması üzerine emekliler haksız yere eleştirilerde bulundular. Bu durum ekonomik zorluklarla daha da derinleşti," dedi. Emeklilerle ilgili ikramiyelerin gerçekleşebilmesi için bir yasa çıkartılması gerektiği de açıklanmış bulunuyor.

ÜLKE EKONOMİSİ EL VERMİYOR

Uzman isim, emekli ikramiyesinin neden verilemeyeceğini açıkladı. Karakaş, ekonomik koşulların da ikramiye kararını etkilediğini ifade ederek, "Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanı tarafından talimat verildi. Diğer yandan ekonomi yönetimi hâlen uygulanmakta olan enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması için bu ödemeye sıcak bakmamaktadır." şeklinde konuştu. Emeklilerin 29 Ekim ikramiyesi beklentisi bu açıklama sonrasında rafa kaldırılırken, henüz hükümetten açıklama gelmemesi de bu iddiaların doğruluk payını ortaya çıkarıyor.