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Ben faiz ödemem diyenlere Akbank'tan faizsiz kredi! Hemen başvuran 1 lira bile fazla ödemeyecek

Son günlerde hızla yükselen enflasyon, vatandaşların harcamalarına etki ediyor ve alım gücünü ciddi şekilde sarsıyor. Bu ekonomik ortamda, nakit ihtiyacı olan pek çok kişi için Akbank'ın sunduğu özel bir fırsat dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 19.03.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 21:00
Ben faiz ödemem diyenlere Akbank'tan faizsiz kredi! Hemen başvuran 1 lira bile fazla ödemeyecek

Son dakika duyurusuyla gündeme gelen bir haberle, Akbank, yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisi imkanıyla dikkatleri üzerine çekti. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte vatandaşların nakit ihtiyacı artarken, Akbank'ın sunduğu bu fırsat merak konusu oldu.

Bankaların genellikle yüksek faiz oranlarıyla dikkat çektiği bir dönemde, Akbank'ın yüzde 0 faizli kredi kampanyası adeta su gibi serinletici bir etki yarattı.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 10.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisinin yüzde 0 faizle sunulacağı belirtildi. "Hemen şimdi mobilden Akbanklı olun ve bu fırsattan yararlanın" ifadeleriyle duyurulan kampanya, pek çok kişinin ilgisini çekti.

 

AKBANK MOBİL İLE YÜZDE 0 FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Son dakika duyurusuyla gündeme gelen bir haberle, Akbank, yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisi imkanıyla dikkatleri üzerine çekti. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte vatandaşların nakit ihtiyacı artarken, Akbank'ın sunduğu bu fırsat merak konusu oldu.

 

Akbank, son günlerde yükselen enflasyonun getirdiği ekonomik baskılar altında nakit ihtiyacı olan müşterilerine yönelik çarpıcı bir kampanya başlattı. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin dikkatlice incelemesi gereken bazı başvuru koşulları bulunuyor.

22 Ocak 2024 ile 15 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek ilk kez ve uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayanlar, bu fırsattan faydalanabilecek. Ancak, kredi başvurusu için öncelikle Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Mobil uygulama üzerinden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri olduktan sonraki 10 gün içinde hayat sigortalı ve yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilirler. Bu süreçte, belge işlemleri tamamlanıp evraklar bankaya ulaştıktan sonra da 10 gün içerisinde kredi başvurusu yapılabilir.

Kredi talepleri, Akbank tarafından titizlikle değerlendirilip olumlu bulunması halinde karşılanacaktır. Ancak, kampanya kapsamında kullanılabilecek minimum kredi tutarı 1.000 Türk Lirası, maksimum kredi tutarı ise 10.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Ayrıca, maksimum vade süresi de 6 ay olarak sınırlıdır.

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanabilir ve kredi türü bireysel tüketici / ihtiyaç kredisidir. Ancak, daha önce mobil uygulama üzerinden Akbanklı olup yüzde 0 veya yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamazlar.

Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Bu kapsamda, müşterilerin başvuru öncesinde belirtilen koşulları dikkatlice incelemesi ve gerektiğinde güncellemeleri takip etmeleri önemlidir. Bu kampanya ile ilgili daha detaylı bilgi ve belge talepleri için Akbank resmi kanalları aracılığıyla iletişime geçilebilir.

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