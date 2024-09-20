Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

FED tarafından alınan faiz indirimi kararı piyasaya yeni yön vermeye başladı. Merkez Bankası'nın (FED) politik faizini indirmesi ve ABD'de petrol talebinin artış göstermesi, global alanda piyasaları etkileyerek petrol fiyatlarında da artışa mahal vereceğe benziyor. Petrol fiyatlarının artışı bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında da yükselişe mahal veriyor.

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. 24 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak zammın, araç sahibinin cebini daha da zorlayacağa benziyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 24 Eylül 2024 tarihinde benzin fiyatlarına 1,40 TL’lik bir zam bekleniyor.

AKARYAKITA NEDEN ZAM GELİYOR

Geçtiğmiiz sene yaz mevsiminde başlayan zam furyası devam ediyor. Yaz mevsiminde 100 doların üzerinde seyreden petrolün varil fiyatı yeni düzenlemeler ile birlikte Eylül ayından sonra stabil seviyeye ulaşmış iken en son FED kararları sonrasında artan talep sebebiyle, yükselişe geçti. Öte yandan döviz kurundaki dalgalanmalar da zam kararını etkileyen önemli faktörler arasında yer alabiliyor.

ŞEHİRLERE GÖRE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bazı büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul: Benzin: 41.55 TL, Motorin: 41.74 TL, LPG: 25.13 TL

Ankara: Benzin: 41.90 TL, Motorin: 42.19 TL, LPG: 25.14 TL

İzmir: Benzin: 42.35 TL, Motorin: 42.71 TL, LPG: 24.89 TL

TAŞIMACILIK SİSTEMİNDE DE ARTIŞ BEKLENİYOR

Akaryakıta yapılan zammın sadece sürücüleri değil, tüm ülkeyi ilgilendirdiği biliniyor. Tarım, taşımacılık, üretim gibi sektörlerin de bu zamdan etkilenmesi, vatandaşa hayat pahalılığı olarak geri dönüyor.

AKARYAKIT ZAMLARI ALTERNATİFLERE İTİYOR

Petrol fiyatlarına yapılan zamlar sonrasında vatandaş enerji kaynağı olarak alternatifleri araştırmaya başlamış bulunuyor. Artan fiyatlar, Elektrikli araçlar, doğalgaz gibi alternatif enerji kaynaklarının tercih edilebilirliğini arttırıyor.

BENZİNE YENİ ZAM VAR MI? AKARYAKIT ZAMMI NE ZAMAN?

Her gün evden çıkmadan önce akaryakıt güncel fiyatlarını takip eden vatandaşa, sektörden üzücü haber verilmiş bulunuyor. Hal bu iken sektörel kaynaklardan yapılan açıklamada 24 Eylül itibari ile benzine 1,40 kuruşluk zam geleceği ifade edilirken, mazot zammı ile alakalı herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı tahmin ediliyor.



