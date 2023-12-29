Beyaz ette indirim bekleyenlere müjde! Dondurucunuzun kapağını bu indirimle zor kapatacaksınız

Beyaz ette indirim kampanyası bekleyenlere müjdeli haber Migros marketlerden verildi. 56 TL’ye bile beyaz et alabileceğiniz bir kampanyaya imza atan Migros marketlerden çıkan, dondurucusunu zor kapatacak. İşte Migros marketin başlatmış olduğu indirim kampanyası...

Beyaz ette indirim bekleyenlere müjde! Dondurucunuzun kapağını bu indirimle zor kapatacaksınız
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Migros market 14 Aralık 2023 tarihi ile yeni bir kampanyaya imza atarak, beyaz ette bir çok üründe indirim kampanyası başlattı. Kampanya doğrultusunda bir çok beyaz et ürünü indirimli şekilde raflarda yerini aldı. 3 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda vatandaşlar Migros marketlerden çıkarken elleri dolu çıkacak. Dondurucular ise indirim kampanyası sayesinde fulllenecek. İşte Migros market beyaz et indirim kampanyasının detayları...

Migros beyaz et indirimi

%22’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI MİGROS MARKETLERDE 

Migros marketler 14 Aralık 2023 tarihinde başlatmış olduğu yeni bir kampanya ile birlikte bazı beyaz et ürünlerinde %22’ye varan indirim kampanyasına imza attı. Vatandaşlar 3 Ocak 2024 tarihine kadar indirimli şekilde diledikleri beyaz et ürünlerinden satın alıp, dondurucusunu fullleyebilecek. Herkesin elinden poşet poşet beyaz etle çıkacağını garanti eden Migros market indiriminin detayları...

%22’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI MİGROS MARKETLERDE

Migros marketin başlatmış olduğu kampanya ile birlikte Banvit Çiftlikten fırınlık kilogram %7 indirimli 74,90 TL’den 69,90 TL’ye, Erpiliç pirzola kilogram %6 indirimli 89,90 TL’den 84,90 TL’ye, Gurvita tavuk suyuna haşlanmış tavuk 660 gr %22 indirimli 179,90 TL’den 139,90 TL’ye, Gedik piliç salamlı cordon blue 285 gram %17 indirimli 59,90 TL’den 49,90 TL’ye, Gedik piliç cordon blue 285 gr %17 indirimli 59,90 TL’den 49,90 TL’ye, Şenpiliç kasap köfte 300 gr %17 indirimli 41,90 TL’den 34,90 TL’ye Gedik piliç şinitzel 600 gram %16 indirimli 79,90 TL’den 66,90 TL’ye ve son olarak Gedik piliç yaprak döner 500 gr %12 indirimli 135,90 TL’den 119,90 TL’ye satışa çıkartıldı. Kampanya stoklarının sınırlı olduğunun altını çizen Migros marketler, money kart ya da Money bonusu ile gelecek olan vatandaşlara indirimli fiyatlardan bu ürünleri satacağının altını çizdi.

%22’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI MİGROS MARKETLERDE

MİGROS MARKET TÜM BEYAZ ET ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI

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