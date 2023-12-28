Beyaz peynir 139, Banvit piliç 96 TL’ye düşüyor! Bu kampanya vatandaşı çıldırtacak

Migros market yine muhteşem bir kampanyaya imza atarak, vatandaşların evlerinde en fazla ihtiyacı olduğu ürünleri. indirimli şekilde satışa çıkarttı. Olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri 139,90 TL'deni Banvit piliç kanat kilogram ise 96,90 TL’den market raflarında yerini aldı. Money kart veya Money bonus ile yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacak bu indirim kampanyasından tüm Migros market kart sahipleri faydalanabilecek. İşte Migros market indirimin detayları...

PEYNİR VE PİLİÇ ÜRÜNLERİNDE ÇILDIRTAN İNDİRİM KAMPANYASI

Migros marketler Money bonus ve Money kart sahiplerine müjdeli haberi duyurdu! İki farklı peynir çeşidine ve bir farklı piliç kanat çeşidine indirimli şekilde market raflarında yer vereceğini açıkladı. Bugünden itibaren geçerli olacak kampanya doğrultusunda Altınkılıç üç dilim tam yağlı olgunlaştırılmış inek peynir 450 gr 179 TL’den 139,90 TL’ye, Altınkılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 500 gr 179 TL’den 139,90 TL’ye düştü. Peynir indirimlerinin yanı sıra Migros marketler, Banvit piliç kanat kilogramında da indirim kampanyasına imza attı. Bu indirim kampanyası sayesinde normal 139,90 TL’ye satılan piliç kanatın kilogramı sepette 96,90 TL’ye düşecek.













SALAM 29,90 TL, KABUKLU FINDIK 89,90 TL’YE SATILACAK

Migros market peynir ve piliç kanat indirimlerinin yanı sıra Özlem dana macar salam 90 gr 47 TL’den sepette 29,90 TL’ye düşürüyor. Bu ürünün yanı sıra Komşu kabuklu fındık 500 gr 114,90 TL’den %22 indirimli 89,90 TL’ye, Süperfresh soğan halkası gurme 450 gr 69,90 TL’den sepette 45,90 TL’ye satın alınabilecek.



