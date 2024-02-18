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Birikmiş parası olana bedava fiyatına arsa! İstanbul, Ankara ve o illerde zengin edecek fırsat

O illerde uygun fiyatlı arsa satışı gerçekleştirilecek. Hangi illerde uygun fiyata arsa satışı yapılmaktadır? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 22:54
Birikmiş parası olana bedava fiyatına arsa! İstanbul, Ankara ve o illerde zengin edecek fırsat

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 48 il için 1069 arsayı satış için çıkaracak. Satış detayları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

O İLLERDE UYGUN FİYATA ARSA SATIŞI YAPILACAK!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 48 il için uygun fiyatlı arsa satışı gerçekleştirecek. %20 indirim ve 24 ay vadeyle 1069 arsanın satışı gerçekleştirilecek. 27, 28, 29 Şubat ve 1 Mart 2024 tarihlerinde açık artırmaya çıkarılarak satış yapılacaktır.arsa

Arsa sahibi olmak isteyenler için 48 ilde açık artırma yöntemiyle arsa satışı gerçekleştirilecektir. 27 Şubat- 1 Mart 2024 tarih aralığında açık artırma devam edecektir. Açık artırma saati 10.30 olarak kararlaştırılmıştır. Emlak Müzayede üzerinden muhtelif arsa satışlarına teminat ödeyerek katılabilirsiniz. Arsa sahibi olma hakkı kazananlar %25 peşin ödeme gerçekleştirerek geri kalan ödemeyi 24 ay vadeyle ödeyecektir. Peşin ödeme yapanlar ise %20 indirimden faydalanacaktır. 

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