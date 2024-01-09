Birikmiş TL'si olanlara kritik uyarı! Yatırım yönünü buna çeviren yıl sonunda zengin olacak!

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İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIM ÖNERİLERİ

Yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni senenin gözde yatırım araçlarını açıkladı. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Gram altın güncel olarak 2 bin 55 TL, ONS altın 2 bin 65 dolar seviyelerinde. Geçtiğimiz haftaya göre 20 TL değer artışı yaşandı. Sebebi dolar ve ONS altında yaşanan yükselişlerin aynı anda olması.





Altın fiyatları kademeli şekilde senenin ilk çeyreğinde 2 bin 150 TL ile 2 bin 200 TL, senenin orta çeyreğinde 2 bin 500 TL, senenin üçüncü çeyreğinde 2 bin 700 TL, kalan zamanda da 3 bin TL'ye yükselecek. Senelik olarak bakmak gerekiyor. 1 ay sonra 2 bin 100 ve 2 bin 200 TL seviyelerini gördüğünüzde bu seviyelerin ucuz olduğunu anlayacaksınız. Bugün fiyatlara bakılınca uzun vadeli yatırım aracı olarak değerlendirmek gerekiyor. Düğün yapacak çiftlerin bu fiyatlardan faydalanması gerekiyor.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.