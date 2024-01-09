Birikmiş TL'si olanlara kritik uyarı! Yatırım yönünü buna çeviren yıl sonunda zengin olacak!

İslam Memiş yatırımcıların yüzünü güldürecek açıklamaları yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Birikmiş TL'si olanlara kritik uyarı! Yatırım yönünü buna çeviren yıl sonunda zengin olacak!
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Bu yatırım aracına yönelenler sene sonunda zengin olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIM ÖNERİLERİ

Yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni senenin gözde yatırım araçlarını açıkladı. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Gram altın güncel olarak 2 bin 55 TL, ONS altın 2 bin 65 dolar seviyelerinde. Geçtiğimiz haftaya göre 20 TL değer artışı yaşandı. Sebebi dolar ve ONS altında yaşanan yükselişlerin aynı anda olması.

altın yatırımcılarının yüzü gülecek

 Altın fiyatları kademeli şekilde senenin ilk çeyreğinde 2 bin 150 TL ile 2 bin 200 TL, senenin orta çeyreğinde 2 bin 500 TL, senenin üçüncü çeyreğinde 2 bin 700 TL, kalan zamanda da 3 bin TL'ye yükselecek. Senelik olarak bakmak gerekiyor. 1 ay sonra 2 bin 100 ve 2 bin 200 TL seviyelerini gördüğünüzde bu seviyelerin ucuz olduğunu anlayacaksınız. Bugün fiyatlara bakılınca uzun vadeli yatırım aracı olarak değerlendirmek gerekiyor. Düğün yapacak çiftlerin bu fiyatlardan faydalanması gerekiyor.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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