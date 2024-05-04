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Birkaç güne hesaplarda! 2.000 TL ikramiye ödemesi yapılacak

Resmi tatil olarak kayıtlara geçen İşçi Bayramı'nda işçilere müjde verildi. Ödemeler kısa sürede yapılacak

Yayın Tarihi: 04.05.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 11:43
Birkaç güne hesaplarda! 2.000 TL ikramiye ödemesi yapılacak

Emeğin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs İşçi Bayramına geçtiğimiz günlerde kutlandı. Resmi tatil olarak kayıtlara geçen İşçi Bayramı'nda Yunusemre Belediyesi tarafından işçilere müjde verildi. Verilen müjdede tek seferlik ikramiye ödemesi yapılacağı belirtilmişti. 1 Mayıs'ta işçilerle buluşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban işçi bayramı sebebiyle tüm belediye işçilerine 2 bin lira ikramiye ödemesi yapacaklarını belirtti. Konuşmasına devam eden Balaban, bir kaç güne hesaplara aktarılacağını açıkladı.

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İKRAMİYEYE ZAM

Katıldığı kahvaltıda konuşan Başkan Balaban'ın "Emek en yüce değerdir" sözleri sonrasında belediye çalışanlarına müjdeyi verdi. 1 Mayıs'ta açıklanan 2 bin lira ikramiye en kısa sürede ödenecek. Yunusemre Belediyesi'nin 1 Mayıs'a özel ikramiye uygulaması, bu konudaki duyarlılığın ve sorumluluğun bir göstergesi olarak yorumlanırken işçinin de bir nebze olsun cebini ferahlatacak iken motivasyonunu arttıracağı da tahmin ediliyor.

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1 MAYIS İKRAMİYESİ ÖDENECEK

Alınan ikramiye kararı belediye çalışanlarında büyük yankı uyandırırken, diğer belediyelere de öncülük edebileceği tahmin ediliyor. Gerek özel sektörde gerekse de kamu da 1 Mayıs ile alakalı olarak ikramiye ödemeleri ile alakalı açıklamalar yapılmaya devan ediyor. Kamuoyuna sunulan bu desteklerle alakalı olarak tüm yurda yayılması gerekliliği yorumları yapılırken, her sene aynı tarihlerde hesaplara aktarılması konusunda da talepler sunulmaya devam ediyor.

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