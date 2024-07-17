BIST 100 endeksi 11.134,08 puandan kapandı! İşte günün piyasa analizi

BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI



Borsa İstanbul'da (BIST) BIST 100 endeksi, gün içindeki dalgalanmaların ardından 5,26 puan azalarak 11.134,08 puandan kapandı. Güne 12,99 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.152,32 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 11.045,57, en yüksek 11.169,32 puanı gördü. Gün sonunda, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 11.134,08 puandan işlem gördü.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,78 ve hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,22 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise, önceki kapanışa göre 2,96 puan ve yüzde 0,02 kayıpla 12.091,33 puandan kapandı.



BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü prim yaptı, 54'ü ise geriledi. Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.



ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.465 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,5 artarak 2 milyon 642 bin 100 liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0149 lira, satışta 33,1472 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,9991 lira, satışta 33,1314 lira olarak belirlemişti.

DÖVİZ PİYASALARINDAKİ SON DURUM

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,3010 ve dolar/yen paritesi 156,60 düzeyinde seyrediyor. Döviz kurlarında gözlemlenen bu hareketlilik, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 84,1 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu artış, küresel enerji piyasalarındaki hareketliliğin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün boyunca yaşanan dalgalanmalara rağmen küçük bir düşüşle günü tamamladı.

