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BIST 100 endeksi 3 Nisan 2024 Çarşamba gününü düşüşle kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı öncesinde günü yüzde 1,05 değer kaybederek 8.945,80 puandan tamamladı

Yayın Tarihi: 03.04.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 18:39
BIST 100 endeksi 3 Nisan 2024 Çarşamba gününü düşüşle kapatıldı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 8.945,80 puandan tamamladı. Güne yüzde 0,84'lük bir düşüşle başlayan endeks, 8.964,97 puandan açılmıştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi ise yüzde 1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 3,04 ile kimya petrol plastik sektörü oldu.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, yüzde 0,75'lik bir düşüşle 8.973,48 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi ise yüzde 1,54 değer kaybetti. Öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti. Borsa günü ekside tamamladı.

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