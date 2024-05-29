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BIST 100 endeksi düşüşünü durduramadı! Yüzde 1,86 kayıp

Borsa İstanbul'da beklenmedik düşüş! BIST 100 endeksi yüzde 1,86 kaybetti. Teknik açıdan destek ve direnç seviyeleri neler?

Yayın Tarihi: 29.05.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 19:05
BIST 100 endeksi düşüşünü durduramadı! Yüzde 1,86 kayıp

Borsa İstanbul'da Beklenmedik Düşüş! BIST 100 Endeksi Yüzde 1,86 Kaybetti

Borsa İstanbul'da dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 10.677,49 puandan tamamlamıştı. Ancak bugün ise beklenmedik bir düşüş yaşanarak endeks yüzde 1,86 değer kaybetti ve 10.479,16 puandan kapandı.

Güne Yükselişle Başlandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 10.693,02 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,53 puan ve yüzde 0,15 artarak 10.693,02 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

İlk Yarıda Gerileme

Ancak günün ilk yarısında BIST 100 endeksi yüzde 0,51 değer kaybederek 10.622,83 puana indi. Toplam işlem hacmi 36 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 2,16 ile bilişim oldu.

Teknik Açıdan Destek ve Direnç Seviyeleri

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de Fed’in Bej Kitap raporunun yanı sıra banka yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti

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