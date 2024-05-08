BIST 100 endeksi günlük değer kaybetti: yatırımcılar Fed'in adımlarını bekliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günlük yüzde 0,86'lık bir değer kaybıyla 10.247,75 puandan günü tamamladı. Bankacılık ve holding endekslerinde düşüş yaşanırken, sigorta sektörü ise kazanç elde etti. Endeks, rekor seviyesine ulaştıktan sonra kar satışlarıyla 10.245-10.250 puan bandında dengelendi.



Küresel piyasalarda, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geleceğe yönelik adımlarını netleştirmesini bekliyor. Yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı enflasyon raporu yakından takip edilecek. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Çin'de dış ticaret dengesi de piyasaların odağında olacak.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 seviyelerinin direnç, 10.230 ve 10.150 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti. TCMB'nin önceki enflasyon raporundaki tahminlerini koruduğu, ancak piyasaların Fed'in ve diğer küresel gelişmelerin etkisi altında olduğu vurgulandı.