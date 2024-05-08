Bist 100
10.247,75 0%
DOLAR
32,26 0%
EURO
34,72 -0,03%
ALTIN
2.394,1 0,24%

BIST 100 endeksi günlük değer kaybetti: yatırımcılar Fed'in adımlarını bekliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günlük yüzde 0,86'lık bir düşüşle 10.247,75 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybederken, sigorta sektörü kazanç sağladı.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 18:49
BIST 100 endeksi günlük değer kaybetti: yatırımcılar Fed'in adımlarını bekliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günlük yüzde 0,86'lık bir değer kaybıyla 10.247,75 puandan günü tamamladı. Bankacılık ve holding endekslerinde düşüş yaşanırken, sigorta sektörü ise kazanç elde etti. Endeks, rekor seviyesine ulaştıktan sonra kar satışlarıyla 10.245-10.250 puan bandında dengelendi.

Küresel piyasalarda, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geleceğe yönelik adımlarını netleştirmesini bekliyor. Yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı enflasyon raporu yakından takip edilecek. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Çin'de dış ticaret dengesi de piyasaların odağında olacak.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 seviyelerinin direnç, 10.230 ve 10.150 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti. TCMB'nin önceki enflasyon raporundaki tahminlerini koruduğu, ancak piyasaların Fed'in ve diğer küresel gelişmelerin etkisi altında olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

En düşük emekli maaşı 17.000 TL açıklandı! Sabah sabah hesaplama tablosu değişti

Fark aranmadan tüm emeklilere 25.000 TL nakit! Cumhurbaşkanından emekliye büyük kıyak

Memur ve emeklilerin maaş tablosu değişti! Kritik zam oranı resmen belli oldu

Kiracılara az önce duyuruldu! Artık en az bu kadar yapılabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

Emekliye bir sene süresince destek! Karar verildi: Artık ücretsiz yapılabilecek

Eski yeni emekliye tek sefere mahsus 7500 TL! Bu şarta göre ödenecek

Emekli maaş zammı için erken tarih ortaya çıktı! Refah payı gümbür gümbür geliyor

Memur ve emeklilerin maaş tablosu değişti! Kritik zam oranı resmen belli oldu

Bir değil 4 zam birden geliyor! O tarihte ceplerde para kalmayacak

Kiracılara az önce duyuruldu! Artık en az bu kadar yapılabilecek

Geri ödemesiz 18 bin TL almanın kolay yolu! 5 dakikalık başvuruyla hesapta

Fark aranmadan tüm emeklilere 25.000 TL nakit! Cumhurbaşkanından emekliye büyük kıyak

Sigarada ciğerleri yakacak mega zam dalgası! Paketler 70 Lirayı aştı

SGK acilen açıkladı! SSK ve Bağ-Kur emekli maaş takvimleri değişti!

Promosyon ödemeleri katlandı! Rakamı duyan emekli koşa koşa o şubeye gidecek!

En düşük emekli maaşı 17.000 TL açıklandı! Sabah sabah hesaplama tablosu değişti