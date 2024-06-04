Altın alacak satacak için tarihi karar! Perşembe, Cumayı bekleyen hapı yutacak

Yıllardır yastık altı yatırımın ülkemizde en çok tercih edilen şekli olan altın, son zamanlarda yatırımcısını iniş çıkışlı hali ile tedirgin etmeye devam ediyor. Küresel olaylar, kurlar gibi faktörlerden etkilenen altın fiyatları konusunda uzmanların gün gün hesaplamaları ve uyarıları devam ediyor. Uzmanlar Haziran ayı ile alakalı olarak yorumlarını sunmaya devam ederken, Uzman isim İslam Memiş, altın yatırımcısını yakından ilgilendiren açıklamalarını sunmuş bulunuyor. Bu hafta Perşembe ve Cumaya işaret eden uzman isim, altının yükselip düşmesi konusunda ön görülerini de sundu. İşte detaylar...

Haziran ayının ilk işlem haftası içerisinde olduğumuzu belirten İslam Memiş önemli finansal gelişmelerin yaşanacağını belirtti. Yurtiçi piyasalarda geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon verisinin altın fiyatlarına etkisi olacağını biletten Memiş yurtdışında Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz kararının beklendiğini ve cuma günü de ABD tarım dışı istihdam verisini açıklanacağını ve bu açıklamaların altın fiyatları üzerine büyük bir etkisi olacağını yineledi.





Mayıs ayı enflasyon verisi geçtiğimiz aylara göre yüksek seyretti. Piyasalarda enflasyon verisinin Yıl sonuna kadar % 20'lik bir düşüş beklentisi içinde olduğunu belirten Memiş piyasalarda iyimser bir durumun yer alacağını sözlerine ekledi. Bu hafta dikkatlice takip edilecek olan para piyasaları durumun ile alakalı yorumlarını sunan Memiş BIST 100 endeksinin haftayı düşüşle tamamladığını belirterek Önümüzdeki sürede 10.200- 10.800 aralığına ilerleyeceğini Teknik olarak bu durumun gerçekleşebileceğini belirtti.

İSLAM MEMİŞ DOLAR VE EURO YORUMU

Döviz kurları ile alakalı yorum yapan Memiş genel itibarıyla stabil bir seyir gözlemlediğini ve USD paritesindeki değişimlerin Euro'nun hareketliliği sayesinde olacağını belirtti.

ALTIN FİYATLARINA DİKKAT

Açıklamasına ons altın ve gram Altını da dahil eden Memiş, haftayı 2327 dolar seviyesinde tamamlayan ons altını 2280- 2380 dolar aralığını takip edeceğini belirtti. Öte yandan gram altının da 2424 seviyesinden kapanmasına istinaden 2400 lira seviyesini destek seviyesi olduğunu belirtti. Önemle alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek olan tarihin perşembe ve cuma günü olabileceğini belirten isim bu hafta sonuna kadar harekete geçilmesi konusunda tahminlerini sundu.

İSLAM MEMİŞ BİTCOİN YORUMU

Bitcoin'de de bazı beklentilerin olduğunu belirten İSİM, takip edilmesi gereken kritik seviyelerde olduğunu ifade etti. Kısa vade içerisinde bitcoin'in 70.000 dolar civarında seyredeceğini sözlerine ekleyen Memiş bu hafta finansal piyasalarda yaşanacak olan önemli gelişmeler ile birlikte yatırımcılara dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu