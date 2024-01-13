Yıllardır altın biriktirenlere büyük şok! Eğer böyleyse bozduramayacaksınız

Altın yatırımcılarına önemli uyarılar yapıldı! Kuyumcular tek tek anlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN YATIRIMCILARINA ÖNEMLİ UYARI

2023 senesinde altın fiyatları epey yükselişe geçti ve gram altın 2023 senesinin başında 1000 TL iken sene sonunda 2 bin TL'ye kadar yükseldi. 2023 senesinde gram altın en çok kazandıran yatırım aracı oldu ve zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Uzun vadeli yatırım yapacak yatırımcılar altınlarını bozdurmamak için çabalıyor ve ciddi kazançlar elde ediyor. Senenin güvenli limanlarından olan altın ile ilgili kuyumcular sık sık uyarı yapmaya devam ediyor. Vatandaş artık altını kuyumculara satamıyor! Antalyalı kuyumcular son zamanlarda yatırımcıların tercih ettiği kesme altın ile ilgili önemli uyarılar yaptı. Kuyumcular altın üstünde barkod veya seri numarası olmadığı için dolandırıcılık olaylarının çok yaşandığını söyledi. Antalya'da kuyumcu olan Çağrı Yılmaz konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Vatandaşımızda ucuz altın diye inanış çıktı. Ucuz altın diye bir şey olmaz.





Kesme altını satmak zor, birçok kuyumcu almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun her şey belli olur. Kesme altın olarak bilinen altını tavsiye etmiyoruz. Çünkü patent veya seri numarası yok. Vatandaş bu altını satarken zorlanıyor. Bu sorunların yaşanmaması için paketli altın almak daha güvenli ve mantıklı. Vatandaş ucuz altın diye bir şeye inanıyor ama böyle bir şey yok. Kimse ucuz altın vaat etmez, yalnızca düşük ayarlı altın olur. Halkımız kesme altın talebini artırdı. Bu altın türü ayar düşüklüğüne müsait oluyor. Üstünde damga olmadığı için dolandırıcılığa müsait. 24 ayar altın normalde 995 milyem, 970 milyem yapan atölye kesme altını 24 ayar olarak satabiliyor. Bunun kaç milyem olduğunu anlamak epey zor. Altınları atölyede 5 dakikada ateşe tutup veya asit aracılığıyla kontrol edebiliyoruz. Kesme altını satmak zor, birçok kuyumcu artık almıyor. Satıcı de ne olduğunu bilmiyor. Paketli altında seri numarası, üretici firma her şey belli oluyor. Paketli altın daha güvenli.'