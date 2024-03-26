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BIST 100 Endeksi günün yüzde 2,46 altında kapandı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Mart 2024 tarihinde yatay bir seyirle 9.029,50 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 0,12 puan değer kazanarak 9.029,50 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 19:13
BIST 100 Endeksi günün yüzde 2,46 altında kapandı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46'lık bir düşüşle 8.807,38 puandan tamamladı. Güne yatay bir seyirle başlayan endeks, gün içinde değer kaybetmeye devam etti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış gösterdi. Elektrik sektörü endeksi günü en fazla kazançla tamamlarken, bankacılık sektörü endeksi ise en çok kayıpla günü kapattı.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,91'lik bir düşüş yaşayarak 8.856,74 puana geriledi. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybederken, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü endeksi hariç diğer sektör endeksleri geriledi.

Öğleden sonra ise yurt dışında ABD'de açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceği belirtiliyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.350 puanın ise direnç seviyeleri olarak değerlendiriliyor.

Gün sonunda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ekside tamamlanarak 8.807,38 puandan kapanış yaptı.

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