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BIST 100 Endeksi yeni haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yatay bir seyirle 9.113,27 puandan başladıktan sonra günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.029,38 puandan tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 18:51
BIST 100 Endeksi yeni haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yatay bir seyirle 9.113,27 puandan başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 1,77 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 9.113,27 puana yükseldi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,61 ile tekstil deri oldu.

Günün ilk yarısında ise BIST 100 endeksi yüzde 1,75 değer kazanarak 9.270,84 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,69 ve holding endeksi yüzde 2,33 değer kazandı. Ancak günü ekside tamamladı ve yüzde 0,90 değer kaybederek 9.029,38 puandan kapandı.

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