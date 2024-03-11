BIST 100 Endeksi Yeni Haftaya Yüzde 2,28'lik Artışla Başladı

Haftaya güçlü bir açılış yaparak yatırımcılarına pozitif bir başlangıç yaşatan Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki yüzde 2,28'lik artışla 9.363,89 puana ulaştı. Bankacılık endeksi öne çıkarak yüzde 4,74, holding endeksi ise yüzde 2,01'lik artış kaydetti. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen borsa, yeni haftada da olumlu bir performans sergileyerek yatırımcıların ilgisini çekti.



Bankacılık Endeksi Liderliğinde Borsa İstanbul Haftaya Pozitif Başladı

Bu hafta küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı bir döneme giriş yaptığına dikkat çeken analistler, Türkiye'de ise sanayi üretimi ve cari açık verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti. Ayrıca, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve not görünümünü "pozitif"e çıkarması da piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dövizdeki oynaklığın geçici olduğu yönündeki açıklamaları da yatırımcılarda güven artışına neden oldu.



Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğu, yurt içinde ise iş gücü istatistikleri ve ticaret satış hacim verilerinin takip edileceği belirtilirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade edildi. Yatırımcılar, bu veriler ve gelişmeler doğrultusunda piyasaları yakından takip ediyor.