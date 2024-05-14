BIST 100 endeksi yüzde 1,17 artarak 10.173,42 puanla kapandı! Bankacılık endeksi öne çıktı!

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününü pozitif kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü hızlı bir başlangıçla yüzde 0,42 yükselerek 10.098,61 puandan açıldı. İlk yarısında dalgalı seyreden endeks, saat 13.00 itibarıyla 40,62 puan artışla 10.096,60 puana yükseldi.

Günün ikinci yarısında da yükselişini sürdüren endeks, günü yüzde 1,17 değer kazanarak 10.173,42 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 39,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Gün Olayları:

Bankacılık endeksi: Yüzde 1,99 artarak öne çıkan bankacılık endeksi, günün en çok kazanan sektör endeksi oldu.

Holding endeksi: Yüzde 0,14 değer kazanan holding endeksi, bankacılık endeksini takip etti.

Sektör endeksleri: En çok kazandıran sektör endeksi yüzde 6,65 ile spor olurken, en çok gerileyen sektör endeksi ise yüzde 2,10 ile inşaat oldu.

Teknik Analiz:

BIST 100 endeksi, teknik analizde 10.000 ve 10.200 seviyelerini takip ediyor. Endeksin 10.200 seviyesinin üzerine çıkması halinde yükseliş trendinin devam edebileceği öngörülüyor.

Yatırımcılar Dikkat!

Borsa İstanbul'da yatırım yapanlar, güncel gelişmeleri takip ederek yatırımlarını buna göre planlamalıdır. Uzmanlar, yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapılması ve risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini tavsiye ediyor.