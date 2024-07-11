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BIST 100 tarihe geçti! En yüksek kapanış rekoru kırıldı!

BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirerek 11.024,33 puana ulaştı. ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda düşmesi ve yıllık enflasyonun 1 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, yatırımcıları BIST 100'e yöneltti.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 18:48
BIST 100 tarihe geçti! En yüksek kapanış rekoru kırıldı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11 Temmuz 2024 Çarşamba günü yüzde 2,62 değer kazancıyla günü 11.024,33 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bu rekor, BIST 100 endeksinin 2021 yılında ulaştığı 10.809,31 puanı geride bıraktı.

BIST 100 endeksinin yükselişinde bankacılık hisseleri öncü rol oynadı. Bankacılık endeksi günü yüzde 4,58 değer kazanırken, en çok kazandıran hisseler arasında Garanti Bankası, İş Bankası ve Halkbank yer aldı. Holding endeksi de yüzde 2,58 değer kazanarak BIST 100'ün yükselişine katkıda bulundu.

ABD Enflasyon Verileri Yatırımcıları Cesaretlendirdi

BIST 100 endeksinin yükselişinde ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 azalması ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiği de önemli rol oynadı. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdı.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda artış beklentilerinin aksine düşüş göstermesinin ve yıllık enflasyonun 1 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini ve yatırımcıları riskli varlıklara yönelttiğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını ifade etti.

Ekonomistler Cari İşlemler Açığı İçin Tahminlerde Bulundu

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 347,5 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024'te ise 26 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi verileri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve Çin'de dış ticaret dengesinin gündemde olması bekleniyor.

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