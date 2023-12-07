Borcu borçla kapatma dönemi başladı! O banka 250.000 TL ihtiyaç kredisi şartsız şurtsuz trink verecek!

Bu banka şart aramadan 250 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKADAN 250 BİN TL KREDİ KAMPANYASI

QNB Finansbank nakit sıkıntısı çeken müşterilerine 250 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yüzde 2.59 faiz oranı ve 12 ay vade seçeneği sunulacak. QNB Finansbank kredi kampanyasından faydalanmak için gelir belgesi ve kimlik fotokopisi sunulması ve kredi notunun en az 1200 seviyesinde olması gerekiyor.





İhtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı 25 bin 669 TL olarak belirlenirken toplam geri ödeme tutarı 308 bin 28 TL olacak. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak için banka şubelerinden ya da dijital kanallardan başvuru oluşturulabilir.