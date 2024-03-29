Borcu olan o bankaya koşsun! Tek seferde silme sözü verildi

Günümüzde, ekonomik zorluklarla mücadele eden birçok vatandaş, artan borç yükleri altında sıkışıp kalmakta ve maaşları bu borçları ödemek için yetersiz kalmaktadır. Ancak, bu zorlu dönemde Türk Ekonomi Bankası (TEB), vatandaşlara bayram öncesi adeta şeker tadında bir müjde verdi. TEB, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile borç kapatma kredisinin müjdesini duyurdu. Bu kredi, vatandaşlara farklı bankalardaki bireysel kredi borçlarını tek bir çatı altında toplama ve ödemelerini daha rahat bir şekilde yönetme imkanı sunuyor.





İŞTE BORÇ YÜKÜNÜ HAFİFLETEN FIRSATI





Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), finansal sıkıntı yaşayan bireylere nefes aldıracak bir çözüm sunuyor. TEB'in özel bir ürünü olan borç transfer kredisi, mevcut bireysel ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir çatı altında toplayarak ödeme kolaylığı sağlıyor. Bankanın resmi web sitesinde paylaşılan bilgilere göre, kredi başvuruları belirlenen şartlar çerçevesinde değerlendiriliyor ve kredi kullanımı, borçların kapatılması şartına bağlı olarak gerçekleştiriliyor.

Kredi onayı alan müşterilere, krediyi çekmeden önce EFT talimatı verilmesi gerekiyor. Bu talimatla birlikte kredi tutarı, borçların bulunduğu diğer bankalara aktarılıyor. TEB, ödeme planı ve detayları hakkında örnekler sunuyor. Örneğin, 50 bin Türk Lirası'lık borç transfer kredisi için 12 ay vadede aylık 6.125 Türk Lirası ödeme yapılıyor. Faiz oranı %5,20 olarak belirlenen bu kredide, yıllık maliyet oranı %121,8958 olarak hesaplanıyor.

TEB'in sunduğu bu finansal çözüm, borçlarını tek bir noktada toplamak isteyen vatandaşlar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Borç transfer kredisi ile birlikte ödeme kolaylığı sağlanırken, müşterilere uygun ödeme planları sunulması da finansal yüklerini azaltıyor.

Ayrıca, sigortasız olarak aynı krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar için faiz oranı %7,20 olup, aylık geri ödeme tutarı 7.110 Türk Lirası olarak planlanıyor.

TEB'in sunmuş olduğu bu kredi fırsatıyla, borçlarını daha yönetilebilir hale getirmek ve finansal yükünüzü hafifletmek isteyen vatandaşlar için bayram öncesi büyük bir fırsat sunuluyor. Borçlarını tek bir çatı altında toplayıp, mali durumlarını düzenlemek isteyen herkes bu krediden yararlanabilir.