Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,39 0,2%
EURO
35,12 -0,06%
ALTIN
2.313,81 0,22%

Borcu olan o bankaya koşsun! Tek seferde silme sözü verildi

Son zamanlarda, birçok vatandaş ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, artan borç yükleri altında ezilmekte ve maaşlar bu borçların üstesinden gelmekte yetersiz kalmaktadır. Ancak, şimdi Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından sunulan özel bir çözüm var: Borç Transfer Kredisi. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 20:22
Borcu olan o bankaya koşsun! Tek seferde silme sözü verildi

Günümüzde, ekonomik zorluklarla mücadele eden birçok vatandaş, artan borç yükleri altında sıkışıp kalmakta ve maaşları bu borçları ödemek için yetersiz kalmaktadır. Ancak, bu zorlu dönemde Türk Ekonomi Bankası (TEB), vatandaşlara bayram öncesi adeta şeker tadında bir müjde verdi. TEB, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile borç kapatma kredisinin müjdesini duyurdu. Bu kredi, vatandaşlara farklı bankalardaki bireysel kredi borçlarını tek bir çatı altında toplama ve ödemelerini daha rahat bir şekilde yönetme imkanı sunuyor.

İŞTE BORÇ YÜKÜNÜ HAFİFLETEN FIRSATI

vatandaşlara bayram öncesi adeta şeker tadında bir müjde verdi. TEB, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile borç kapatma kredisinin müjdesini duyurdu. Bu kredi, vatandaşlara farklı bankalardaki bireysel kredi borçlarını tek bir çatı altında topla

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), finansal sıkıntı yaşayan bireylere nefes aldıracak bir çözüm sunuyor. TEB'in özel bir ürünü olan borç transfer kredisi, mevcut bireysel ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir çatı altında toplayarak ödeme kolaylığı sağlıyor. Bankanın resmi web sitesinde paylaşılan bilgilere göre, kredi başvuruları belirlenen şartlar çerçevesinde değerlendiriliyor ve kredi kullanımı, borçların kapatılması şartına bağlı olarak gerçekleştiriliyor.

Kredi onayı alan müşterilere, krediyi çekmeden önce EFT talimatı verilmesi gerekiyor. Bu talimatla birlikte kredi tutarı, borçların bulunduğu diğer bankalara aktarılıyor. TEB, ödeme planı ve detayları hakkında örnekler sunuyor. Örneğin, 50 bin Türk Lirası'lık borç transfer kredisi için 12 ay vadede aylık 6.125 Türk Lirası ödeme yapılıyor. Faiz oranı %5,20 olarak belirlenen bu kredide, yıllık maliyet oranı %121,8958 olarak hesaplanıyor.

TEB'in sunduğu bu finansal çözüm, borçlarını tek bir noktada toplamak isteyen vatandaşlar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Borç transfer kredisi ile birlikte ödeme kolaylığı sağlanırken, müşterilere uygun ödeme planları sunulması da finansal yüklerini azaltıyor. 

Ayrıca, sigortasız olarak aynı krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar için faiz oranı %7,20 olup, aylık geri ödeme tutarı 7.110 Türk Lirası olarak planlanıyor.

TEB'in sunmuş olduğu bu kredi fırsatıyla, borçlarını daha yönetilebilir hale getirmek ve finansal yükünüzü hafifletmek isteyen vatandaşlar için bayram öncesi büyük bir fırsat sunuluyor. Borçlarını tek bir çatı altında toplayıp, mali durumlarını düzenlemek isteyen herkes bu krediden yararlanabilir.

İLGİLİ HABERLER

Halılardaki çay kahve lekesini silgi gibi siliyor! Deterjanı unutturacak

Halılardaki çay kahve lekesini silgi gibi siliyor! Deterjanı unutturacak

O tarihten sonra ehliyet alanlar dikkat! Flaş değişiklik yapıldı

O tarihten sonra ehliyet alanlar dikkat! Flaş değişiklik yapıldı

Gram altını yumurtlasın isteyen bunu yapsın! Paraya para demeyecekler

Gram altını yumurtlasın isteyen bunu yapsın! Paraya para demeyecekler

17 bin TL'den az geliri olanlar dikkat! 2500 TL'lik seçim ödemesi verilecek

17 bin TL'den az geliri olanlar dikkat! 2500 TL'lik seçim ödemesi verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı
7
Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Sigorta girişi o yıllar olanlar oh çekecek! SGK iade ediyor

Borcu olan o bankaya koşsun! Tek seferde silme sözü verildi

Kamuya dev memur ve personel alımı! KPSS'li KPSS'siz başvurular açık

Halılardaki çay kahve lekesini silgi gibi siliyor! Deterjanı unutturacak

Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! Herkes seçim öncesi o açıklamayı bekliyordu

17 bin TL'den az geliri olanlar dikkat! 2500 TL'lik seçim ödemesi verilecek

O tarihten sonra ehliyet alanlar dikkat! Flaş değişiklik yapıldı

Görseldeki hayaleti 7 saniyede bulabilen süper zeka çıkıyor!

Gram altını yumurtlasın isteyen bunu yapsın! Paraya para demeyecekler

Seçim öncesi son kez ödeme kıyağı! O numaraya göre ek ödeme geliyor

SGK'dan gece yarısı talimatı ''Emekli promosyonları daha da artacak''

Az önce müjde verildi! 100.000 TL'ye kadar borcu olanlar oh çekecek