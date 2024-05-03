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Borsa İstanbul 3 Mayıs 2024 Cuma günü tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul, yüzde 0,67'lik artışla günü rekor seviyede tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 18:38
Borsa İstanbul 3 Mayıs 2024 Cuma günü tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul, bugün tarihi bir kapanışa imza attı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67'lik değer kazancıyla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. İşte günün detayları:

Güne yüzde 0,28'lik bir yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor seviyeden 10.237,02 puanla açıldı. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydederken, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91'lik artışla tekstil deri sektörü öne çıktı.

Borsa İstanbul'un ilk yarısında rekor bir seviye gördüğü belirtiliyor. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.286,57 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İlk yarıda endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,54'lük bir artışla 10.264,16 puana çıktı. Toplam işlem hacmi ise 57,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63'lük artışla menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,55'lik düşüşle spor sektörü oldu.

Borsa İstanbul, günü yüzde 0,67'lik değer kazancıyla 10.276,88 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bu kapanış, yatırımcılar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı ve piyasada olumlu bir hava oluşturdu.

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