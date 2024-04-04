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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 4 Nisan 2024 Perşembe gününü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışının hemen üzerinde 8.949,12 puandan başladı ve günü yüzde 2,05 değer kazanarak 9.129,02 puandan tamamladı.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 19:17
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 4 Nisan 2024 Perşembe gününü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günü pozitif bir seyirle tamamladı. Endeks, günü önceki kapanışının hemen üzerinde başladığı 8.949,12 puandan yüzde 2,05'lik bir artışla 9.129,02 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri de artış kaydetti.

Borsa Günün İlk Yarısında Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında da yükseliş eğilimini sürdürdü. Endeks, ilk yarıda yüzde 1,84 değer kazanarak 9.110,66 puana ulaştı. Bankacılık ve holding endekslerindeki artışlar dikkat çekti.

Sektörler Arasında Kazananlar ve Kaybedenler

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan bilişim sektörü oldu, yüzde 1,04'lük bir artışla. En çok kaybeden ise yüzde 1,83'lük düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu. Madencilik sektörü ise yüzde 4,54'lük kazançla öne çıktı.

Türkiye'nin 5 Yıllık Kredi Risk Primi Geriledi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 300 baz puanın altına inerek 299,5 baz puana düştü. Bu gelişme, ekonomik göstergelerdeki olumlu yönde bir değişimi yansıtıyor.

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