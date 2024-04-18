Borsa İstanbul'da günlük işlem raporu: Yüzde 0,36 artışla başladı, Yüzde 0,06 azalışla kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla başladı. Açılışta endeks önceki kapanışa göre 34,38 puan yükselerek 9.564,85 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,37 artış kaydederken, en çok kazandıran sektör yüzde 0,93 ile taş toprak oldu.

Günün İlk Yarısında Yükseliş: Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 9.564,26 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi yüzde 0,31 artarken, en çok kazandıran sektör yüzde 3,01 ile spor oldu. Toplam işlem hacmi 39,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Günü Ekside Tamamladı: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybederek 9.524,59 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Gelişmeleri takip edenler için, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceği belirtildi