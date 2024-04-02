Borsa İstanbul düşüşle kapandı: BIST 100 endeksi yüzde 1,27 kaybetti

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27'lik bir düşüşle 9.040,87 puandan tamamladı. Güne yüzde 0,31 artışla 9.186,00 puandan başlayan endeks, gün içinde değer kaybetti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,06 artış gösterirken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11'lik artışla orman kağıt basım oldu. Tek kaybettiren ise yüzde 1,51'lik düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseliş kaydetmiş, BIST 100 endeksi yüzde 0,33'lük artışla 9.188,03 puana çıkmıştı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde değer kaybı yaşandı ve endeks günü ekside tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,63 ve holding endeksi yüzde 1,60 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,89'la finansal kiralama faktoring oldu. En çok gerileyen ise yüzde 0,85'lik düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.