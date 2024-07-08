Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı! Piyasaların gözü Fed Başkanı Powell’da

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatırımcıların dikkatini çeken bir performans sergileyerek günü yüzde 0,11 değer kazanarak 10.864,08 puandan kapattı. Bu artış, önceki kapanışa göre 12,29 puanlık bir yükselişi işaret ediyor.



Bankacılık endeksi yüzde 0,82 değer kazanarak olumlu bir performans sergilerken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Bu durum, sektörler arasındaki farklılıkları gözler önüne serdi ve yatırımcıların sektör bazında farklı stratejiler izlemesine neden oldu.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,30 ile taş toprak sektörü oldu. Bu sektördeki şirketler, yatırımcıların ilgisini çekerek değer kazandı. Diğer yandan, spor sektörü yüzde 4,00 ile en çok kaybettiren sektör olarak dikkat çekti. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.



KÜRESEL PİYASALAR VE MAKROEKONOMİK VERİLER

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi nedeniyle yön bulmakta zorlandığını belirtiyor. ABD'de ekonomik veriler, piyasaların beklentilerini karşılamakta yetersiz kalırken, belirsizliklerin artmasına neden oldu. Bu durum, Borsa İstanbul dahil olmak üzere küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olduğunu dile getiriyor. Powell'ın açıklamaları, küresel piyasalarda yön belirleyici olabilir. Yatırımcılar, Powell'ın ekonomik görünüm ve para politikaları hakkında vereceği ipuçlarına odaklanmış durumda.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puan seviyeleri direnç olarak görülürken, 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Analistler, bu seviyelerin yatırımcılar için önemli göstergeler olduğunu ve bu seviyelere göre alım-satım stratejilerinin şekillendirilebileceğini belirtiyor.

