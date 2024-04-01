Borsa İstanbul Nisan ayının ilk gününü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.157,54 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 15,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi ise yüzde 1,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında spor endeksi yüzde 2,36 ile en çok kazanç sağlarken, madencilik endeksi yüzde 5,39'luk düşüşle en çok kayıp yaşayan sektör oldu.

Dolar/TL paritesi ise bugün yüzde 1,9 oranında azalarak 31,7540 seviyesine gerileyerek 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Küresel piyasalarda tatil havasının devam ettiği bir ortamda, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere önemli veri gündemine odaklanıldı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik analistler, endeks kontratında 9.200 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtirken, 8.900 ve 8.750 puanın ise destek konumunda olduğunu vurguladı.