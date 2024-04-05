Borsa İstanbul Nisan ayının ilk haftasını rekor seviyeden kapandı!

Borsa İstanbul, bugün (5 Nisan 2024 Cuma), yükselişle günü tamamladı ve BIST 100 endeksi, yüzde 5.37 artışla 9.618.83 puandan kapandı. Aynı gün içinde, endeks en yüksek 9.618,83 puandan işlem gördü ve en düşük 9.249,78 puanı gördü. Dolar ise gün içinde 31.96 TL'yi gördü. Altın piyasasında ise gram altın, önceki güne göre yüzde 1.69 artarak 2.458,38 TL seviyesine yükseldi.

Borsa'da en çok işlem gören hisseler arasında bugün; THYAO (16.558.412.807 TL), ISCTR (10.152.010.934 TL), YKBNK (8.073.123.038 TL) öne çıktı.

En çok değer kazanan hisseler arasında ise KRDMA, KUTPO, UMPAS yer alırken, en çok değer kaybeden hisseler AKENR, BSOKE, VRGYO olarak sıralandı.

Sektörel bazda, sigorta, madencilik ve spor sektörleri yükselirken, orman kağıt basım, bilişim ve taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.

Serbest piyasada döviz fiyatlarına bakıldığında, dolar/TL kuru %0.13 artarak 31.96 TL'ye yükselirken, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.04 düşüşle 34.64 TL'den işlem gördü.

Altın piyasasında ons altın, bugün saat 18:30 itibariyle 2,325 dolardan işlem gördü ve önceki güne göre %1.51 artış gösterdi. Kapalı Çarşı’da gram altın ise %1,69 artarak 2.458,38 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.820,05 TL, satış fiyatı ise 3.904,29 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını da 15.568,53 liradan işlem gördü.