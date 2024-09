Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

Eylül 2024 Vadeli Mevduat Hesapları: 100 Bin TL İçin En Yüksek Kazanç Sağlayan Bankalar

Eylül ayı ile birlikte bankaların vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranları ve kazançları güncellendi. Vadeli mevduat hesapları, bankaların sunduğu en popüler yatırım araçlarından biridir ve birçok insanın birikimlerini değerlendirmek için tercih ettiği bir yöntemdir. Bu hesaplar, belirli bir vade süresi boyunca yatırılan paraya sabit bir faiz oranı ile kazanç sağlar. Bu yazımızda, Eylül 2024 itibarıyla 100.000 TL’lik vadeli mevduat hesabı açmayı düşünenler için en yüksek faiz oranlarını ve net kazançları sunan bankaları inceledik.

ALTERNATİF BANK - VOV HESAP

Alternatif Bank, VOV Hesap ile müşterilerine %53 faiz oranı sunarak vadeli mevduat hesapları arasında öne çıkıyor. 100.000 TL yatırdığınızda, 32 günlük vade sonunda net kazancınız 4.286,34 TL olacaktır. Bu da toplamda 104.286,34 TL’ye ulaşmanızı sağlar. VOV Hesap, vadeli mevduatın avantajlarını sunarken, aynı zamanda günlük kazanç imkânı da sağlar.

ON BANK - ON PLUS

ON Bank’ın ON Plus hesabı, Eylül 2024 itibarıyla %54 faiz oranı ile vadeli mevduat hesapları arasında en yüksek kazanç sağlayan seçeneklerden biridir. 100.000 TL’lik bir yatırımla, 32 gün sonunda elde edeceğiniz net kazanç 4.367,21 TL olacaktır. Bu faiz oranı, 250.000 TL’ye kadar olan yatırımlar için geçerli olup, yüksek kazanç imkânı sunar.

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI) - MARİFETLİ HESAP

Türk Ekonomi Bankası’nın Marifetli Hesabı, yeni müşterilere özel %53 hoş geldin faiz oranı ile 32 günlük vadede 4.286,34 TL kazanç sağlıyor. Bu kampanya süresi boyunca yatırım yapanlar, vade sonunda 104.286,34 TL’ye ulaşan bir tutar elde edecekler. Kampanya sonrasında devam eden faiz oranları geçerli olacaktır.

ING - TURUNCU HESAP

ING Bank, Turuncu Hesap ile %53 faiz oranı sunarak vadeli mevduat hesapları arasında güçlü bir seçenek oluşturuyor. 100.000 TL yatırım yaptığınızda, 32 günlük vade sonunda 4.286,34 TL net kazanç elde edersiniz. Turuncu Hesap, günlük kazanç imkânı sunan bir vadeli mevduat hesabıdır.

FİBABANKA - KİRAZ HESAP

Fibabanka’nın Kiraz Hesap seçeneği, %52 faiz oranı sunarak vadeli mevduat seçenekleri arasında dikkat çekiyor. 100.000 TL’lik bir yatırımla 32 gün sonunda 4.205,46 TL net kazanç elde edebilirsiniz. Ayrıca, Ekstra Kazan özelliği ile bankacılık ve yatırım işlemlerini gerçekleştirerek %2,50’ye varan ek faiz kazanma imkânı da sunulmaktadır.

DENİZBANK - E-MEVDUAT

Denizbank’ın E-Mevduat hesabı %51 faiz oranı ile vadeli mevduat yatırımcılarına hizmet veriyor. 100.000 TL yatırım ile 32 gün sonunda 4.124,59 TL net kazanç elde edilebilmektedir. Yüksek faiz oranları ve kolay hesap açılışı ile Denizbank, vadeli mevduat yatırımcıları için cazip bir seçenektir.

ODEA BANK - YENİ VADELİ MEVDUAT HESAP

Odea Bank’ın yeni vadeli mevduat hesabı %51 faiz oranı sunuyor ve 100.000 TL yatırımla 4.124,59 TL net kazanç sağlıyor. 32-45 gün vade ve 10.000-500.000 TL aralığındaki yatırımlar için bu faiz oranı geçerlidir.

N KOLAY - N KOLAY BONO

N Kolay Bono, standart bir mevduat ürünü olmayıp TMSF kapsamında bulunmamasına rağmen %48 faiz oranı ile yatırımcılarına cazip bir seçenek sunuyor. 100.000 TL yatırım ile 32 gün sonunda 3.881,97 TL net kazanç sağlanmaktadır.

GARANTİ BBVA - E-VADELİ HESAP

Garanti BBVA’nın e-Vadeli Hesabı, %47 faiz oranı sunarak vadeli mevduat yatırımcılarına kazanç sağlamaktadır. 100.000 TL’lik bir yatırımın 32 gün sonunda net kazancı 3.801,09 TL olacaktır. E-Vadeli hesap açmak için son bir ay içinde vadeli hesap açmamış olmanız gerekiyor.

YAPI KREDİ - DÖNÜŞÜM HESABI TL

Yapı Kredi’nin Dönüşüm Hesabı TL için sunduğu %45,5 faiz oranı ile 32 günlük vadede 100.000 TL yatırım ile 3.679,78 TL kazanç elde edebilirsiniz. Yüksek kazanç isteyenler için alternatif bir seçenek sunar.

SONUÇ: EN YÜKSEK FAİZ ORANLARINA SAHİP BANKALAR

Eylül 2024 itibarıyla vadeli mevduat hesapları için en yüksek faiz oranını sunan banka %54 ile ON Bank (ON Plus) olarak öne çıkıyor. Hemen ardından %53 faiz oranı ile Alternatif Bank (VOV Hesap), TEB (Marifetli Hesap), ve ING (Turuncu Hesap) geliyor. Vadeli mevduat hesapları, kısa vadede güvenli ve sabit kazanç arayan yatırımcılar için ideal bir seçenek olmaya devam ediyor.