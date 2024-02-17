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Bu Cuma'da destek günü! Bakan açıkladı hemen IBAN'a bakın

Devlet tarafından sunulan bir çok destek ödemesi ile alakalı bakanlık tarafından açıklama yapılıyor. İşte son dakika hesaplara aktarılan destek ödemesi ile alakalı detaylar

Yayın Tarihi: 17.02.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:51
Bu Cuma'da destek günü! Bakan açıkladı hemen IBAN'a bakın

2024 yılı itibari ile devletin sunduğu destekler zamlanarak ödenmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine destek ödemeleri sunulurken, Tarım Bakanlığı tarafından da üreticilere çeşitli destekler sunuluyor. Devlet tarafından sağlanan destekler tek seferlik ya da düzenli maaş olarak sağlanmaktadır. Devlet Tarım Bakanlığı aracılığı ile üreticiye destek sağlamak için ve maliyetleri indirgemek için bu destek ödemelerini ay ay hak sahibinin hesaplarına aktarırken, Her hafta Cuma günleri hesaplara aktarılan destekler ile alakalı Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklama yapılıyor. 

TARIM BAKANLIĞI ÖDEMELERİ YAPILDI

Son dakika bu gün hesaplara aktarılan Tarımsal destek ödemeleri ile alakalı açıklama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklamada akşam 20.00 itibari ile hak sahiplerinin hesaplarına tutarların ödendiği belirtildi. 

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TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

Yumaklı tarafından yapılan açıklamada "295 milyon 531 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." denildi.

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