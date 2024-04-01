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Bu fırsat 40 yılda bir gelir! Ayda 4 bin lira taksitle ev sahibi yaptıracak!

180 ay vadeli 0,69 faizli kredide dev adım atıldı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 01.04.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 14:14
Bu fırsat 40 yılda bir gelir! Ayda 4 bin lira taksitle ev sahibi yaptıracak!

Kentsel dönüşümün hızlanması adına atılan adımlardan biri de Çevre Bakanlığı tarafımdan duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından açıklanan kentsel dönüşüm projesinde düşük faizli yüksek tutarlı kredi verilecek. Bakan Özhaseki tarafından açıklanan proje kapsamında 0,69 faiz ile 15 yıl vadeli kredi sağlanacak. Özellikle de metropollerde eski binaların ortadan kaldırılması ve kentsel dönüşümün hız kazanması adına önemli bir adım olarak görülüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kentsel dönüşümün hız kazanması adına büyük bir fırsat olarak değerlendirileceği tahmin ediliyor. 

Kentsel dönüşüm projesi Manisa İzmir Kahramanmaraş Tekirdağ ve İstanbul gibi illerin pilot şehir olarak belirlenmesi sonrasında ülke geneline yayılması planlanıyor. Enerji verimliliğini de sağlayacak olan bu proje kapsamında iklim değişikliğine karşı dirençli şehirler oluşturulması hedefleniyor. 

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Riskli binalar için iki buçuk milyon TL'ye kadar kredi desteği ödemesi yapılaca. Şehit ve gazi yakınları, engelliler, emekliler ve düşük gelirli bireyler için ek faiz indirimi uygulanacağı açıklanmış bulunuyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 180 ay vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranı ile birlikte 2,5 milyon TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak. Bahsi geçen bireylere ek faiz indirimlerinin sağlanacağı açıklanmış bulunuyor. 

0,69 FAİZLİ KREDİ GERİ ÖDEMESİ

Yapılan hesaplamalarda, 400 bin TL'ye kadar kredi kullanımında aylık geri ödeme 3887 TL olarak yapılacak iken 1 milyon TL kredi kullanımlarında Aylık 94718 TL ödeme yapılacak. Bu kapsamda 2,5 milyon TL kredi için 180 ay vade durumunda geri ödeme 24.297 TL'ye tekabül edecek. 

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Kentsel dönüşüm özellikle de deprem ülkesi olmamız sebebiyle önem arz ediyor. Sağlıklı ve depreme dayanıklı binaların inşaası için verilecek olan destekle birlikte afetlere ve çevresel zorluklara karşı daha dirençli hale getirileceği tahmin edilirken, zamanla tüm projenin ülke geneline yayılacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin daha yaşanabilir bir ülke haline gelmesi, Kahramanmaraş depremi zamanındaki acıların bir daha yaşanmaması ve şehirlerin dönüştürülmesi adına büyük önem taşıyan bu projede iklim koşullarına göre enerji verimliliği sağlayan evlerin inşa edileceği biliniyor. 

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