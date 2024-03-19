Bist 100
8.798,78 0%
DOLAR
32,34 0,19%
EURO
35,11 -0,26%
ALTIN
2.227,29 -0,23%

Bu fiyata ikinci el bilem yok! Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı

Araba sahibi olmak isteyenlere müjde! 517 BİN TL'ye Dacia Sandero SUV fırsatı sunuldu. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 19.03.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 13:07
Bu fiyata ikinci el bilem yok! Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı

Son dönemde sıfır kilometre olan otomobillerde ÖTV’siz satışların artış gösterdiği görüldü. Geçen ayki satışların neredeyse yarısı ÖTV olmadan yapıldı. Bu hem engelliler hem de ailelerine yönelik önemli bir fırsat.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

ÖTV’siz sıfır kilometre otomobil satışından yararlanmak için %90 ve üzeri engelli veya ailesinde engelli olan kişiler başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda yapılan satışlar büyük maliyet avantajları sunuyor.

ÖTV’SİZ DACİA SANDERO SATIŞ FİYATI!

Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı

Dacia Sandero ÖTV'siz satışlarıyla dikkat çekiyor. Normal liste fiyatının 923.000 TL olduğu Dacia Sandero, ÖTV hariç 517.000 TL'ye satılıyor. ÖTV muafiyetine hak kazananlar bu ayrıcalıklı fiyatla 0km Dacia Sandero'ya sahip olabiliyor. Fiyatın ay sonuna kadar geçerli olacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Özel satış vergisinden muaf yeni araç alırken dikkat edilmesi gereken düzenlemeler arasında aracın 5 yıl süreyle satılamayacağı da yer alıyor. Aksi takdirde Devlet, muaf tutulan tüketim vergisinin iadesini talep edebilir. Bu nedenle bu fırsattan yararlanacak olanların dikkatli olması gerekmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı

KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu

KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu

Emekli maaşının asgari ücrete tamamlatacak formül açıklandı: Bununla birlikte en düşük maaş 17.002 TL oluyor

Emekli maaşının asgari ücrete tamamlatacak formül açıklandı: Bununla birlikte en düşük maaş 17.002 TL oluyor

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekli maaşının asgari ücrete tamamlatacak formül açıklandı: Bununla birlikte en düşük maaş 17.002 TL oluyor
2
İstanbulkart kullanıcılarına müjde: Ramazan boyunca hesabınıza trink 150 TL oruç desteği yatacak
3
An itibariyle 2 bin 797 TL- 4 bin 196 TL hesabınızda göreceksiniz: O duyuru yapıldı
4
PTT'den kadına güç verecek destek! Başvuranlara 6 bin lira ödenecek
5
İş Bankası 36 ay sözüne 35 bin lira promosyon ödeyecek!
6
Vakıfbank kredi musluğunu açtı! 78.000 TL'ye kadar kredi şartları kaldırıldı: İşte ödeme tablosu
7
Bankalarda faiz depremi patlak verdi! 200.000 TL nakit arayanlar şok olacak

Bu fiyata ikinci el bilem yok! Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı

Emekli maaşının asgari ücrete tamamlatacak formül açıklandı: Bununla birlikte en düşük maaş 17.002 TL oluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı

Yok artık dedirten zam: Nisan'da farklar ile birlikte 47500 TL üzerinde ödenecek

Vakıfbank kredi musluğunu açtı! 78.000 TL'ye kadar kredi şartları kaldırıldı: İşte ödeme tablosu

Acil nakit arayanlara 100.000 TL hızlı kredi! O banka kimliğiyle gelene veriyor

İstanbullulara az önce duyuru geldi! Bu tarihte tamamen kesilip böyle devam edecek

O ilde ekmek fiyatları 1 TL'ye indi! 30 gün boyunca vatandaş bayram edecek

18 yaşını geçen her birey sadece TC kimliği ile başvurarak binlerce lira ikramiye alabiliyor

KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu

Annelere 1500 TL+1000 TL taptaze destek! Sadece o şartı taşımak yetecek

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı