Bu fiyata ikinci el bilem yok! Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı

Son dönemde sıfır kilometre olan otomobillerde ÖTV’siz satışların artış gösterdiği görüldü. Geçen ayki satışların neredeyse yarısı ÖTV olmadan yapıldı. Bu hem engelliler hem de ailelerine yönelik önemli bir fırsat.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

ÖTV’siz sıfır kilometre otomobil satışından yararlanmak için %90 ve üzeri engelli veya ailesinde engelli olan kişiler başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda yapılan satışlar büyük maliyet avantajları sunuyor.

ÖTV’SİZ DACİA SANDERO SATIŞ FİYATI!





Dacia Sandero ÖTV'siz satışlarıyla dikkat çekiyor. Normal liste fiyatının 923.000 TL olduğu Dacia Sandero, ÖTV hariç 517.000 TL'ye satılıyor. ÖTV muafiyetine hak kazananlar bu ayrıcalıklı fiyatla 0km Dacia Sandero'ya sahip olabiliyor. Fiyatın ay sonuna kadar geçerli olacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Özel satış vergisinden muaf yeni araç alırken dikkat edilmesi gereken düzenlemeler arasında aracın 5 yıl süreyle satılamayacağı da yer alıyor. Aksi takdirde Devlet, muaf tutulan tüketim vergisinin iadesini talep edebilir. Bu nedenle bu fırsattan yararlanacak olanların dikkatli olması gerekmektedir.