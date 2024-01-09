Bu haberi okumadan kredi almayın! Banka faizsiz kredisini devreye soktu

Enpara tarafından yapılan açıklama kapsamında yeni müşterilere özel %0 faiz oranı ile 10.000 TL'ye kadar ödeme 6 ay vade ile sağlanıyor.

Bu haberi okumadan kredi almayın! Banka faizsiz kredisini devreye soktu
Yayın Tarihi:

Ülkemizde özellikle de son aylarda artan enflasyon rakamları birçok vatandaşın alım gücünü düşürmekte. Birçok kişi ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli yollara başvururken, özellikle de kredi arayışında olan birey sayısı da gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bankalar kredi faiz oranlarını Merkez Bankası'nın politika faizini arttırması ile yükseltirken diğer taraftan katı kurallar da devreye girmeye başladı. Bu kapsamda vatandaşın Kredi kullanımı da zora girdi. Ancak bankalar düzenledikleri kampanyalar kapsamında faizsiz ihtiyaç kredisi verebiliyor.

Faizsiz ihtiyaç kredisi geri ödemesinde faiz alınmayan bir kredi olarak bilinirken, bankalar çeşitli şartlarını taşıyan müşterisine bu desteği sağlayabiliyor. Özellikle de yeni müşteri olunması ve kredi kartı başvurusu yapıp onay alması halinde bankalar kredi faiz oranlarını sıfırlayabiliyor.

TL

ENPARA FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Banka şubesi bulunmayan sadece mobil ve internet şubesi üzerinden işlemlerine devam eden Enpara, QNB Finansbank finansörlüğünde belli şartları sağlayan müşterisine faizsiz kredi imkanı sunabiliyor. Enpara tarafından yapılan açıklama kapsamında yeni müşterilere özel %0 faiz oranı ile 10.000 TL'ye kadar ödeme 6 ay vade ile sağlanıyor.

Enpara mobil uygulaması ya da internet bankacılığı aracılığı ile acil nakit ihtiyaçlarınıza anında faizsiz çözüm bulabileceksiniz. Banka tarafından yapılan örnek hesaplamada ise 10.000 TL kredi tutarı 6 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödemesi 1666 TL'ye tekabül ediyor. Banka tarafından yapılan açıklamada herhangi bir dosya masrafının yer almadığı ve faiz işlemlerinin de devreye girmediği faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasından yeni ENpara'lı olacak müşteri faydalanabiliyor.

10.000 TL faizsiz kredi imkânından faydalanan vatandaşa birçok destek sağlanıyor. Banka yeni müşterilerine havale ve EFT ücretlerini bedava sunarken, kredi kartlarını da ömür boyu aidatsız olarak veriyor. Öte yandan düşük faizli ve masrafsız kredi imkânlarının da yer aldığı kampanyalarda en dikkat çeken mevduat hesabı oluyor. Enpara.com %45 danışma faizi ile mevduat hesabı birikimlerinizi arttırıyor

Öne Çıkanlar
Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı yapılacak! Nitelik koduna dikkat Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı yapılacak! Nitelik koduna dikkat
SGK 2024 erken emeklilik şartlarını açıkladı! Tek şarta 1800 gün prime emekli olabilirsiniz SGK 2024 erken emeklilik şartlarını açıkladı! Tek şarta 1800 gün prime emekli olabilirsiniz
O illerde yaşayanlara iş fırsatı! Türkiye Elektrik İletişim AŞ işçi alımı yapacak O illerde yaşayanlara iş fırsatı! Türkiye Elektrik İletişim AŞ işçi alımı yapacak
Çok Okunanlar
Son dakika yüzde 15 refah zammı kararı verildi! Temmuz'a kadar yüzde 50 zamlı maaş alınacak Son dakika yüzde 15 refah zammı kararı verildi! Temmuz'a kadar yüzde 50 zamlı maaş alınacak Devlet okulunda okuyan öğrenciye destek kapısı! 5500 TL ay sonunda verilecek! Devlet okulunda okuyan öğrenciye destek kapısı! 5500 TL ay sonunda verilecek! Cebinde Akbank kartı olanlar hemen giriş yapsın! 250 TL para iadeleri başladı Cebinde Akbank kartı olanlar hemen giriş yapsın! 250 TL para iadeleri başladı Ev hanımlarına sosyal destek müjdesi! 10.000 TL IBAN'a yatacak Ev hanımlarına sosyal destek müjdesi! 10.000 TL IBAN'a yatacak Dolar o tarihte 10 TL birden fırlayacak! Dolar borcu olanın etekleri tutuşacak Dolar o tarihte 10 TL birden fırlayacak! Dolar borcu olanın etekleri tutuşacak Toyota yılın ilk sürprizini patlattı! Corolla'da yere göğe sığmayan indirim var Toyota yılın ilk sürprizini patlattı! Corolla'da yere göğe sığmayan indirim var