Bu haberi okumadan kredi almayın! Banka faizsiz kredisini devreye soktu

Ülkemizde özellikle de son aylarda artan enflasyon rakamları birçok vatandaşın alım gücünü düşürmekte. Birçok kişi ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli yollara başvururken, özellikle de kredi arayışında olan birey sayısı da gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bankalar kredi faiz oranlarını Merkez Bankası'nın politika faizini arttırması ile yükseltirken diğer taraftan katı kurallar da devreye girmeye başladı. Bu kapsamda vatandaşın Kredi kullanımı da zora girdi. Ancak bankalar düzenledikleri kampanyalar kapsamında faizsiz ihtiyaç kredisi verebiliyor.

Faizsiz ihtiyaç kredisi geri ödemesinde faiz alınmayan bir kredi olarak bilinirken, bankalar çeşitli şartlarını taşıyan müşterisine bu desteği sağlayabiliyor. Özellikle de yeni müşteri olunması ve kredi kartı başvurusu yapıp onay alması halinde bankalar kredi faiz oranlarını sıfırlayabiliyor.





ENPARA FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Banka şubesi bulunmayan sadece mobil ve internet şubesi üzerinden işlemlerine devam eden Enpara, QNB Finansbank finansörlüğünde belli şartları sağlayan müşterisine faizsiz kredi imkanı sunabiliyor. Enpara tarafından yapılan açıklama kapsamında yeni müşterilere özel %0 faiz oranı ile 10.000 TL'ye kadar ödeme 6 ay vade ile sağlanıyor.

Enpara mobil uygulaması ya da internet bankacılığı aracılığı ile acil nakit ihtiyaçlarınıza anında faizsiz çözüm bulabileceksiniz. Banka tarafından yapılan örnek hesaplamada ise 10.000 TL kredi tutarı 6 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödemesi 1666 TL'ye tekabül ediyor. Banka tarafından yapılan açıklamada herhangi bir dosya masrafının yer almadığı ve faiz işlemlerinin de devreye girmediği faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasından yeni ENpara'lı olacak müşteri faydalanabiliyor.

10.000 TL faizsiz kredi imkânından faydalanan vatandaşa birçok destek sağlanıyor. Banka yeni müşterilerine havale ve EFT ücretlerini bedava sunarken, kredi kartlarını da ömür boyu aidatsız olarak veriyor. Öte yandan düşük faizli ve masrafsız kredi imkânlarının da yer aldığı kampanyalarda en dikkat çeken mevduat hesabı oluyor. Enpara.com %45 danışma faizi ile mevduat hesabı birikimlerinizi arttırıyor