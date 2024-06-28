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2024 ilk yarı zammı yüzde 50 idi! Temmuz için sil baştan kararda artı yüzde 25 zam açıklandı

Temmuz ayına ramak kala her sektör için zam konusu gündemdeki yerini koruyor. İşte son dakika zam açıklaması

Yayın Tarihi: 28.06.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 10:22
2024 ilk yarı zammı yüzde 50 idi! Temmuz için sil baştan kararda artı yüzde 25 zam açıklandı

2024 yılı zamlarla dolu dizgin geçmeye devam ediyor. Ocak ayında asgari ücret, emekli, memur zammı sonrasında özel sektör zam çalışmaları devam ederken, seçim senesi olması sebebiyle belediye çalışanlarına da zam açıklamaları devam ediyor. Temmuz ayına ramak kala bankacılık sektörü için de zam konusu gündemdeki yerini koruyor. Özel bankalar çalışanları için motivasyonun artırıcı zamlar konusunda da gelişmeleri sunuyor. Garanti BBVA, çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği zam oranlarıyla finans sektöründe öncü bir rol üstleniyor.

GARANTİ BBVA ÇALIŞANLARINA ZAM

Garanti Ban kası tarafından yılın ilk yarısında yüzde 50 zam yapılmıştı. Asgari ücrete ara zam yapılmamasından mütevellit Temmuz da ara zam yapılmayacağı tahmin edilen sektörde işverenin inisiyatifine bağlı olarak zam açıklamaları devam ediyor. 

zam

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında Garanti BBVA, tüm çalışanların maaşlarına %50 oranında zam yapmıştı. Performansa ve çalışanın kıdemine göre yüzde 50 ila 58 zam açıklaması, senenin son zammı olacağı tahmin edilse de Temmuz ayına sayılı günler kala yeni bir zam açıklaması yapıldı.

Temmuz ayı maaşlarında geçerli olmak üzere banka yönetimi, 2024 yılının ikinci yarısında çalışanların maaşlarına yine önemli bir zam yapma kararı aldı. Minimum %25 oranındaki artışın, ortalama %27,5 seviyesine ulaşacağı ve çalışanın kıdemine göre değişkenlik göstereceği belirtildi. Yükselen enflasyon rakamı, zam için sebep gösterilirken, 6 aylık enflasyon zammına ek refah zammı, çalışının maaşının erimesini önledi.

Öte yandan yemek parasına da zam yapan banka, diğer özel bankalara öncülük edeceğe benziyor. Bu kapsamda belirlenen zamlı maaşlar için ödemeler Temmuz ayı maaşlarında aktarılacak

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2024 ilk yarı zammı yüzde 50 idi! Temmuz için sil baştan kararda artı yüzde 25 zam açıklandı

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