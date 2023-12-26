Emekli promosyon sisteminde flaş değişiklik! Maaşınız ne kadar promosyonunuz o kadar devri rafa kalkıyor

Emeklilere neredeyse ek maaş olarak cebine giren emekli promosyonu ödemeleri 2017 senesinden bu yana süre geliyor. Bankalar SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında emekli promosyonu ödemesini, bankaya maaşını taşıyan emekliye ödüyor. Banka tarafından ödül mahiyetinde sunulan promosyon ödemeleri için maaşı taşımanın yanında tek şart koşuluyor. Emekli maaşını 3 yıl aynı bankadan alma taahhütü veren emekli, ilk maaşında emekli maaş promosyonundan faydalanıyor. Emekli promosyonu ödemeleri yapan bankalar arasında kamu bankaları uzun süredir kıpırdama sergilemezken, özel bankalar müşteri arttırmak amacıyla ay ay güncellemeye gidebiliyor. Güncel emekli promosyon ödemeleri de ay ay banka tarafından sunuluyor.



Emekli maaş zammı senede 2 kere yapılıyor. Ancak kimi bankalar emekli promosyonu tutarlarında zamlara rağmen kıpırdama sergilemezken, kimi bankalar da rakamları 10 bin liranın üzerine çıkarttığını açıklıyor.





EMEKLİ PROMOSYONLARI ERİYOR

Sene başından bu yana promosyonlarına zam yapmayan bankaların verdiği tutar 12 aylık enflasyon karşısında ezilirken, milyonlarca emeklinin tek talebi ise emekli promosyonu miktarlarının arttırılması oluyor. Çalışan promosyonlarına bakıldığında emekliye yapılan ödemelerin kat be kat üzerinde olduğu biliniyor. Kimi bankalar emekli kesimi gözüne kestirdiği için emekli promosyonu ödemesini yüksek tutar olarak güncelliyor. Bankalar için en güven verici müşteri olarak bilinen emekli için promosyona ek olarak kampanyalar da düzenliyor.

KAMPANYALAR 31 ARALIK'TA BİTİYOR

Emekli promosyonu sunan bankaların SGK ile anlaşmasını yaptığı tutarlar yeni yıl itibari ile bitiyor. Emekli promosyonu güncellemesi yeni yıl itibari ile yapılacak iken bu ödemelere zam yapılacağı ve bu rakamların 15 bin liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. 31 Aralık 2023 itibari ile bitecek olan promosyon kampanyaları için 1 Ocak 2024'te yüksek tutarlar ile güncelleme yapılacağı konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Özellikle de EYT yasasının kabul edilmesi sonrasında milyonlarca yeni emkliyi kapmak isteyen bankalar emekli promosyonu artırımına gitmişti. Bu artışın yeni yıl itibari ile de dervam edeceği ön görülüyor





MAAŞ ARALIĞINA GÖRE ÖDEME KALKACAK

Uzmanlar emekli promosyonu anlaşması için emekliyi yeni yılı beklemeleri konusunda uyarırken, emekli maaş aralığına göre ödenen sistemde değişiklik olacağı da ön görülüyor. Emekli maaş aralığına göre yapılan emekli promosyonu ödemelerinin 2024 yılı içerisinde maaş aralığına göre değil tek ödeme şekilde yapılabileceği tahminleri uzmanlar tarafından sunuluyor.