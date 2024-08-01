15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

2024 yılı zamları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Gerek emekli gerekse de memur maaşları belirlenirken, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör zamları ile alakalı zam açıklamaları da gün gün kamuoyuna sunuluyor. 2024 yılı belediye seçimleri öncesinde hız kazanan belediye çalışan zamları da ülke genelinde yakın takibe alınırken, seçimi kazanmak adına başkan adayları kallavi derecede zam açıklamalarına devam ediyor. Belediyeler ve bağlı bulunulan sendikalar arasında düzenlenen toplu iş görüşmeleri neticesinde imzalanan zam oranı açıklamaları kamuoyuna sunulurken, Temmuz ayında açıklanan belediye zamlarının Temmuz maaşlarına yansıyacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Edirne Belediyesi ile bağlı bulunulan sendika arasında düzenlenen toplu iş görüşmesi neticesinde maaşlarda yarı yarıya artış sağlanacağı açıklandı. Atılan imzalarda Edirne Belediyesi işçilerine yüzde 52 zam yapılmasına karar kılındı.





EDİRNE BELEDİYESİ MAAŞ ZAMMI

Edirne Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında düzenlenen toplu iş görüşmesinde bekar ve çocuksuz personelin en düşük maaşının 35 bin TL’ye yükseltildiği ifade edildi. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen görüşmeler neticesinde imzalanan zam oranı belediye işçisinin maaşını yarısı kadar arttıracak. belediye çalışanlarının ekonomik koşullarının göz önüne alındığı ve bu orana karar verildiği açıklaması belediye yetkilileri tarafından açıklanırken, yaşam standartı artan işçinin de bu zam oranında memnun kalacağı ifade edildi.





Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, DİSK Genel İş Edirne Şubesi Başkanı Seçkin Hasseli ve bir çok yönetim kurulu üyesinin dahil olduğu toplantı neticesinde çalışanın alım gücünün arttırıldığı ifade edildi.

Bir çok belediye gün gün 2024 yılı zamları için toplu iş sözleşmesi adına görüşmeler gerçekleştirirken, kimi belediyelerde de ek protokoller ile enflasyon zammı yapılıyor. Gerçekleştirilen zamlar ile alakalı olarak atılan imzalar akabinde kamuoyuna bilgilendirme sunuluyor.