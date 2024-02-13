Gram altını olanları pusuya geçiren tüyo az önce Hatice Kolçak'tan geldi! Beklediği yeni rakamı paylaştı

Gram Altın 3 Bin TL’yi Görecek mi? Ekonomist Hatice Kolçak’tan Flaş Tahmin

Altın fiyatları, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası yükselişe geçti. Gram altın, 1.894 TL’yi, çeyrek altın ise 3.116 TL’yi gördü. Altın yatırımcıları, ‘Altın fiyatları ne olacak?’ sorusuna yanıt ararken, Ekonomist Hatice Kolçak’tan çarpıcı bir tahmin geldi. Kolçak, gram altının 2.500 ila 3.000 TL arasında dalgalanabileceğini, hatta 3.150 TL’yi aşabileceğini söyledi. Kolçak, gelecek yıl altının ons fiyatının da 2.070 doları geçebileceğini belirtti. Peki, Hatice Kolçak’ın altın tahminleri nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar…





Altın Fiyatlarına İlişkin Dikkat Çeken Tahminler

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, altın piyasasında önemli bir hareketlilik öngörüsünde bulunduğu açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kolçak'a göre, gram altının fiyatı yakın bir tarihte 3.000 TL'ye kadar yükselebilir. Bu tahmin, altın yatırımcıları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Faiz Artırımı Sonrası Altın Fiyatları Yükselişte

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı. Gram altın fiyatı 1.894 TL gibi yüksek seviyelere çıkarken, çeyrek altın fiyatı da 3.116 TL'ye kadar tırmandı. Bu gelişmeler, altın piyasasındaki yatırımcıları heyecanlandırdı ve altın fiyatlarının geleceği hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Yatırımcılar Beklenti İçinde: Fiyatlar Ne Kadar Yükselecek?

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendiyle birlikte yatırımcılar, fiyatların ne kadar daha yükselebileceğini merak ediyor. Araştırma motorlarında sık sık aranan bu soruya, ekonomist Hatice Kolçak'tan dikkat çeken yanıtlar geldi. Kolçak'a göre, gram altının fiyatı önümüzdeki dönemde 2.500 ila 3.000 TL arasında dalgalanabilir. Hatta fiyatların 3.150 TL'yi aşma ihtimali olduğunu belirten Kolçak, altının ons başına 2.070 doları geçebileceğini vurguladı. Bu doğrultuda, 1 gram altının 1.800 TL civarındaki seviyesinden 1.200 TL'lik dalgalanmalarla 3.000 TL'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.