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Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor

Esnaf ve sanatkarlar için faiz indirimli kredi imkanı sağlayan Halkbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapıyor. Resmi Gazete’de duyurulan yeni kararla, deprem bölgelerine de özel destek verilecek.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 15:57
Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor

Faiz destekli kredi programına dahil olan Halkbank, esnaf ve sanatkarlara cazip faizler ve kolay ödeme koşulları sağlıyor.

Esnaf Kredileri, Halkbank’ın sizin için hazırladığı özel bir kredi paketi olarak kullanıma sunuluyor. Bu paket sayesinde:

  • İşletme Sermayesi İmkanı: İşletmenizin nakit akışını sağlamak için 750.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuluyor. 
  • Yatırım Finansmanı: İşyeri veya araç satın almak için 1.500.000 TL’ye kadar yatırım finansmanı sağlanıyor. 
  • Esnaf ve Sanatkarlar Finansmanı: Kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla veya Halkbank’tan doğrudan alabileceğiniz kredilerle işinizi büyütme imkanı veriliyor.

esnaf destek kredisi

Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, 1 yıldan uzun süredir ustalık belgesi olan ve son 1 yıl içerisinde aynı meslek dalında işletme açtığını kanıtlayan girişimci esnaf ve sanatkârlar, faizsiz kredi alabilmektedir.

Bu desteğe, aynı işletmeye başka bir yerden hibe desteği verilmiş olanlar veya son bir yıl içinde işini kapatanlar başvuramaz. Ayrıca, KOSGEB destekli kredileri kullanan esnaf ve sanatkarlar ile doğal afet veya terör saldırısı mağdurları da bu krediyi alamaz. Kredi başvuruları, Bankamızın kredi politikaları doğrultusunda incelenecek ve gerekirse ek bilgi, belge ve teminat istenecektir.

Halk Bankası tarafından Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Verilmesine Dair Kararın 5. maddesinin 4. bendine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir:

"KOSGEB ile Dünya Bankası arasında 1/8/2023'de imzalanan Kredi Anlaşması kapsamında Deprem Sonrası mikro, küçük, orta ölçekli işletmelerin canlanması destek programından yararlanan esnaf ve sanatkarlar bu fıkra hükmünden istisnadır."

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