Bu işi yapan paraya para demiyor! Aylık 150 bin TL kazandırıyor

Asgari ücrete gelen zamla beraber 17 bin 2 TL olan güncel fiyat sonrasında bazı meslek gruplarına ilgi büyüdü. İstanbul'da Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği tarafından yapılan açıklama üzerine 150 bin TL ile işçi alımı yapılacağı açıklandı.
AYLIK 150 BİN TL'LİK İŞ
2024 yılı için iş makinesi hizmet ücretlerinin güncellendiği belirtildi. Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre iş makinesi ile verilen hizmetin 8 saatlik bedeli 2.000 TL, maaşlar 150.000 TL, kırıcı iş makinesi saati 2.500 TL, kuyu – temel kazma saati 2.500 TL olarak açıkalndı.
Anadolu Yakası İŞ Makinecileri Derneği listeyi açıklamasıyla beraber yönetici 500 TL zam yapılarak makinede, müteahhitler 500 bin TL zam yapır dairelere ifadelerini kullandı.
Asgari ücrete gelen zamla beraber 17 bin 2 TL olan güncel fiyat sonrasında bazı meslek gruplarına ilgi büyüdü. İstanbul'da Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği tarafından yapılan açıklama üzerine 150 bin TL ile işçi alımı yapılacağı açıklandı.
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