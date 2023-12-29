Bu kredi herkese çıkıyor! Para arayanlara özel 20.000 TL'lik şipşak kredi o bankadan gelecek!

Bankalar son dönemlerde yaptıkları kredi kampanyalarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu banka başvuru yapan herkese 20 bin TL ödeme yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU YAPANLARA 20 BİN TL ÖDEME

Nakit ihtiyacı olan müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Akbank yeni bir kampanya başlattı. Başvurular Akbank dijital kanalları aracılığıyla yapılabiliyor. İnternet bankacılığına giriş yaptıktan sonra kredi ve kartlar seçeneğine girdikten sonra Nakit Avans Artı Para seçeneğini seçmeniz gerekiyor.





Başvuru yaparken formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız başvurunuzun sağlıklı değerlendirilmesi için önemlidir. Artı para başvurusu yaparken banka müşterilerine farklı vade seçenekleri sunuyor. Başvuru formu sonrasında banka kısa süre içinde başvuru sonucunuzu size bildiriyor. Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında alabiliyor.