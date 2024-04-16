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Bu kredinin aylık taksidi sadece 1.666 TL! Nakit derdini şıp diye kesen kampanya!

Faizsiz kredi arayışında olanlara yeni seçenekler sunulurken bazı bankalar aylık 1.666 TL gibi füşük taksitler üzerine geri ödeme şansı tanındı. Sıfır faizli kredi imkanları ve tüm detayları...

Yayın Tarihi: 16.04.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 23:16
Bu kredinin aylık taksidi sadece 1.666 TL! Nakit derdini şıp diye kesen kampanya!

Nakit ihtiyacı olanlara özel yeni teklifler sunulurken incelemeler üzerine faizsiz finansman imkanlarla beraber yararlanma hedefi sunuluyor. Banka tekliflerinin detayları üzerinde finansal açısında yaklaşım özellikle nakit sıkıntısı yaşayanlara cazip fırsatlar veriliyor.

Faizsiz ve taksitli ödeme seçenekleri üzerinden küçük finansal ihtiyaçların karşılanması açısından internet üzerinden başvuru yapılıyor. Kredi ya da nakit avans için başvuruda bulunurken onay alınmasıyla beraber fonlar doğrudan hesaplara aktarım sağlanır. Bankalar tarafından kredi ya da nakit avans onaylarını bireylerin kredi puanlarına bakılarak sağlanan finansman miktarı kredi puanına bakılarak değişiklik göstermektedir.
FAİZSİZ KREDİ VEREN
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR
ALBARAKA
Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL kredi imkanı sunuluyor.
ENPARA
Yeni müşterilere özel %0 faizli 10.000 TL kredi fırsatı bulunuyor.
GARANTİ BBVA
Yeni müşterilere özel 25.000 TL'ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyası mevcut.
DENİZBANK
18.12.2023 - 30.04.2024 tarihleri arasında yeni müşterilere özel 3 ay boyunca faizsiz nakit avans imkanı sunuluyor. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 3 ay.
İŞ BANKASI
1.04.2024 – 30.04.2024 tarihleri arasında yeni müşterilere özel 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor. Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerli.
BURGAN BANK
%0'dan başlayan faiz ile yeni müşterilere özel ON Dijital ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 6 ay.
QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 6 ay.

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