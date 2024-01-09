Bu marketin ismini daha önce duymadınız! Ayçiçek yağı 34, Çaykur Çay 59 TL’ye düşüyor

A101, Bim, Şok, Migros gibi marketlerin yanı sıra Çağrı marketlerde bir çok ilde hizmet veren marketler arasında yer alıyor. Uygun fiyatlarıyla bilinen Çağrı marketler Süper Ocak fırsatlarına imza attı. Süper ocak fırsatları kapsamında 6 16 Ocak 2024 kataloğunu yayınlayan Çağrı marketler, ayçiçek yağı, çay, ayran, peynir, yoğurt, beyaz peynir, tereyağı, süt, zeytinyağı gibi ürünleri indirimli şekilde satışa çıkardı. sizlerde birbirinden indirimli fiyatlardan yararlanmak istiyor, bir çok temel gıda ürününü ve hijyen ürününü indirimli şekilde satın almak istiyorsanız; muhakkak Çağrı marketin 25. yıla özel olarak başlatmış olduğu Süper Ocak fırsatlarına göz atmalısınız. İşte Çağrı marketler 6 16 Ocak aktüel katalogu...





BİR LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI 34,95 TL’YE, BİR LİTRELİK ZEYTİNYAĞI 219,95 TL’YE DÜŞÜYOR

Çağrı marketlerin 25. yılına özel olarak imza atmış olduğu Ocak ayı fırsatları ile vatandaşlar indirimli şekilde ayçiçek yağ ve zeytinyağı alabilme imkanına kavuşacak. 6 Ocak 2024 tarihinde başlayan bu kampanya ile vatandaşlar Kırlangıç marka ayçiçek yağının bir litresi 52,95 TL yerine Çağrım kart sayesinde 34,95 TL’ye satın alabilecek. Bir litrelik ayçiçek yağının yanı sıra komili marka ayçiçek yağının dört litresini de 184,95 TL yerine 159,95 TL’ye satın almak Çağrım kart ile mümkün. Ayçiçek yağında yaptığı indirim kampanyasının yanı sıra Komili markanın zeytinyağı ürünlerinde de indirim kampanyasına imza atan Çağrı marketler; Komili yemeklik zeytinyağı 1 litreyi 254,95 TL’den 219,95 TL’ye, Komili lezzetli yumuşak sızma zeytinyağı 1 litreyi 319,95 TL’den 279,95 TL’ye düşürecek. Çağrım karta sahip olan vatandaşlar, bu ürünlerden indirimli şekilde 16 Ocak 2024 tarihine kadar faydalanabilecek.





ÇAY TİRYAKİLERİNE ÖZEL ÇAYKUR 59,75 TL’YE, LİPTON 119,75 TL’YE DÜŞÜYOR

Çağrı marketlerden 25. yıla özel olarak çay tiryakilerini de sevindirecek harika bir haber verildi. Başlatılan bu kampanya doğrultusunda 16 Ocak 2024 tarihine kadar vatandaşlar Çaykur tiryaki çayın 500 gramını 74,50 TL yerine 59,70 5 TL’ye alabilecekler. Bu ürünün yanı sıra Lipton doğu Karadeniz çay 100'lü bardak poşet çay 200 gr 149,75 TL’den 119, 75 TL’ye, Lipton 48'li demlik poşet çay çeşitleri 69,75 TL’den 59,70 5 TL’ye, Doğadan bitki meyve form ve yeşil çay çeşitleri ise 39,75 TL'den 29,75 TL’ye düşecek.

Çayı şekerli içenleri de unutmayan Çağrı marketler, ırmak küp şeker 1000 gramı 36,75 TL’den 31,75 TL'ye, bal küpü tozşeker 3000 gramı 106,95 TL’den 86,75 TL’ye düşürdü.

KAHVALTILIK ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM BEKLEYENLER ÇAĞRI MARKETE KOŞACAK

Kahvaltılık ürünlerinde indirim kampanyası bekleyen vatandaşlar kesinlikle 6 16 Ocak 2024 tarihlerinde Çağrı markete koşacak. Başlattığı kampanya ile beraber Teksüt kaşar kilogramı 209,95 TL, Kırköy tereyağı kilogramı 245,95 TL, Muratbey burgu peynir kilogramı 289,95 TL, Yağmur mega zeytin kilogramı 199,95 TL, Yağmur yeşil biberli zeytin kilogram 179,95 TL, Erzincan tulum peynir kilogram 299,95 TL, Seyitoğlu helva çeşitleri 99,95 TL, Yorsan yarım yağlı süt 1 litre 19,75 TL, Tahsildaroğlu deva yarım yağlı yoğurt 2 kg 54,95 TL’ye, Senpiliç mini piliç sosis 500 gr 37,95 TL’ye, Dilimli tost peynir 500 gr 129,95 TL’ye, Murat bey kaymaklı peynir 200 gr 39,95 TL’ye satılacak. Bu ürünlerin yanı sıra sucuk, salam, pastırma, kavurma, krem peynir, labne peynir, üçgen peynir, dilimli burger peyniri, burgu, Topi, Musto gibi peynirler de indirmli şekilde satışa çıkartılacak. İşte çağrı market 25. yıla özel 6 16 Ocak 2024 aktüel katalogu...























































