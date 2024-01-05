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Bu paraya kiralık daire bile yok! TOKİ aylık 4251 TL taksitle herkesi ev sahibi yapacak

Bu paraya kiralık daire bile yok! TOKİ aylık 4251 TL taksitle herkesi ev sahibi yapacak Türkiye'nin konut ihtiyacını karşılamak için faaliyet gösteren TOKİ, 2024 projelerini açıkladı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 16 ilde gerçekleştirilecek projeler, ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte detaylar...