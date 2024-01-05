Bu paraya kiralık daire bile yok! TOKİ aylık 4251 TL taksitle herkesi ev sahibi yapacak

Türkiye'nin konut ihtiyacını karşılamak için faaliyet gösteren TOKİ, 2024 projelerini açıkladı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 16 ilde gerçekleştirilecek projeler, ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte detaylar...

Bu paraya kiralık daire bile yok! TOKİ aylık 4251 TL taksitle herkesi ev sahibi yapacak
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Türkiye'nin konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenlere TOKİ'den müjdeli haber geldi. 2024 projeleri, 16 il ve ilçede yepyeni konutları kapsıyor. Uygun geri ödeme seçenekleriyle dikkat çeken projeler, aylık 4.250 TL taksit imkanı sunuyor. İşte projelerin detayları:

Uygun Fiyatlarla Ev Sahibi Olma Şansı: 4.250 TL Taksitle!

TOKİ'nin 2024 projeleri, 16 farklı şehri kapsayacak şekilde planlandı. Aylık 4.250 TL taksitle satılacak konutlar için 120 ay ile 180 ay vade seçenekleri bulunuyor. Sadece %25 peşinat ödemesiyle ev sahibi olma fırsatı sunulacak.

toki

Hangi Şehirlerde Projeler Gerçekleşecek?

Yeni projelerin uygulanacağı şehirler şu şekilde sıralanıyor:

  • Ankara: 1012
  • İstanbul: 869
  • Adana: 580
  • Denizli: 836
  • Çankırı: 475
  • Erzincan: 412
  • Aydın: 268
  • Sivas: 226
  • Edirne: 156
  • Nevşehir: 130
  • Isparta: 124
  • Van: 111
  • Çankırı: 110
  • Aksaray: 94
  • Bayburt: 79
  • Samsun: 74

TOKİ'nin konut projelerine dair detaylar, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat dönemi başlıyor!

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