Bu yöntemle sıfır faizli kredi almak mümkün! İhtiyaç kredisinde flaş tüyo

Bankalar aracılığıyla beraber sıfır faizli ve ödeme kolaylığı sunulan krediler hedef haline geldi. Müşterilerin dikkatini çeken kredi avantajlarından kimlerin yararlanabileceği ise araştırma konusu oldu. İnternet üzerinden başvuru yapılarak banka hesabı açılabilir. Kredi ya da nakit avans kullanma fırsatını elde edebilirler.
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR
ALBARAKA
Kredi tutarı: 15.000TL
Vade:6
Faiz oranı: 0
ENPARA
Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 Ay
Aylık faiz oranı: 0,00 %
Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL
GARANTİ BANKASI
Kredi tutarı 10.000
Vade: 6
Faiz oranı: 0%
Aylık taksit tutarı: 1666,67
Tahsis ücreti:0 TL
DENİZBANK
Kredi tutarı: 10.000 TL
Faiz oranı: 0 faiz
Vade: 3 ay
BURGAN BANK
Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6
Faiz tutarı: 0,00%
Aylık taksit tutarı: 1666,67 TL
Tahsis ücreti: 0 TL