Bu yöntemle ucuz altını şıp diye alın! Tam 60 bin TL daha kârlı çıkarsınız!

Son dönemde altının fiyatı yükselişte. Altın yatırımcıları servetlerini biriktirirken, altın fiyatlarının daha da artacağını tahmin edenler alım tarafına yöneldi. ABD Merkez Bankası'nın 2024 yılında faiz indirimine başlayacağı beklentisi altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu yılın başından bu yana Gram Altın yüzde 75 oranında artış gösterdi. Gram altının enflasyona oranla reel getiri sağlayan yatırım araçlarından biri olması nedeniyle 2024 yılında değerinin artması bekleniyor.

Kapalıçarşı'da ucuza satılan altın, bankalarda giderek daha ucuza satılmaya başlandı. Bankada ucuz görünebilir ancak satış ve alım marjları arasındaki fark nedeniyle kar elde etmek için uzun süre beklemeniz gerekebilir.





Altın uzmanlarına göre Kapalıçarşı'da alış-satış farkı 4-5 lira, bankalarda ise 60-70 lira civarında. Dün bankalarda altının alış fiyatı 1.870 lira, satış fiyatı ise 1.930 lira oldu. Bankada alış-satış farkı 60 lira oldu. Bu da bankadan 1 kilo altın almak için 1,93 milyon lira ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Bir kilo altının satışı 1 milyon 870 bin liraya mal oluyor. Kısa vadeli işlemlerde zarar 60.000 liradır. Banka ile herhangi bir pazarlık yapılmadığı için zarar hesabınızda net tutar olarak görünecektir.